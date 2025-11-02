美財長超好奇！林信義與貝森特會晤40分鐘　曝台灣高科技聚落秘辛

▲林信義與美國財長貝森特交流約40分鐘。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

2025年亞太經濟合作會議（APEC）於1日圓滿落幕，台灣領袖代表林信義指出，他在峰會期間與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行約40分鐘的會談，貝森特對台灣打造高科技聚落展現高度興趣。

根據台灣代表團提供的資訊，雙方會晤內容涵蓋科技政策、人才培育以及供應鏈合作等議題。林信義向貝森特表達對川普政府持續推動全球和平與繁榮的感謝，也強調美國長期支持台灣雙邊夥伴關係，對印太地區穩定具有關鍵意義。

此外，林信義分享「台灣模式」的投資經驗，強調台灣希望與美國攜手，共同促進經濟發展與繁榮。

林信義在APEC代表記者會上進一步說明，會談範圍相當廣泛，從科技合作到供應鏈安全皆有涉及。貝森特對台灣高科技聚落的建立歷程特別感興趣，並希望確認對台灣發展模式的理解是否正確。

以半導體產業為例，林信義向美方說明台灣如何培育產業，政府與企業分別的角色，以及法規制定、園區規劃與人才培養等細節。他指出，全世界對台灣半導體發展經驗高度關注，而貝森特對此尤為好奇，因此此次會談深入分享台灣現況與規劃。

媒體追問是否涉及關稅議題，林信義表示，APEC討論重點仍以經貿發展為主。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮補充，目前台美雙方正洽談供應鏈合作，期望達成對等關稅、避免稅率疊加及232關稅優惠。行政院副院長鄭麗君則說，APEC結束後，雙方將繼續溝通，若達共識即可進入總結會商，推動台美貿易協議。

媒體詢問林信義在峰會期間與多少國家進行交流，他表示難以精確統計，因會談形式多元，包括雙邊座談、站立交談、晚宴交流或簡單握手等，幾乎涉及十餘國，但形式有所差異，也受到雙方行程影響。

至於美國總統川普旋風式亞洲行，短暫參與APEC會議，外界關注台灣是否與川普會面。林信義說明，由於川普行程緊湊，因此沒有安排與其見面。