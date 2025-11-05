中美經貿休戰！　陸暫停對美加徵農產品及24％報復關稅

▲美國總統川普與大陸國家主席習近平在韓國會晤。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

為落實中美經貿磋商達成的成果共識，大陸財政部今（5）日宣布兩項對美「休戰」措施。首先，在一年內繼續暫停實施24％的對美加徵關稅稅率，保留10％的對美加徵關稅稅率；第二，停止實施對於玉米、棉花、大豆、牛肉等多項美國農產品的加徵關稅措施。

今年4月2日，美國政府宣布對大陸輸美商品徵收「對等關稅」。大陸隨即於4月4日發布《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號），對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34％關稅。

根據大陸財政部今日宣布，自11月10日13時01分起，前述規定的加徵關稅措施，在一年內繼續暫停實施24％的對美加徵關稅稅率，保留10％的對美加徵關稅稅率。

另外，美國政府3月3日宣布以芬太尼為由，對所有大陸輸美商品進一步加徵10％關稅。大陸於3月4日發布《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第2號）進行反制。

該公告對原產於美國的雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15％關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳制品加徵10％關稅。根據大陸財政部今日宣布，自11月10日13時01分起，停止實施此公告規定的加徵關稅措施。

此次大陸的關稅調整，是根據上周在APEC會議上達成的協議進行的。據此前報導，美方將暫停實施其對大陸在海事、物流和造船業的「301調查」措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

大陸商務部新聞發言人此前表示，根據中美經貿團隊經貿磋商聯合安排，針對中國商品（包括港澳商品）的其中10％芬太尼關稅取消，對中國商品加徵的24％對等關稅繼續暫停一年。