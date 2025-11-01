APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

▲高市早苗與林信義見面，發文表示希望日本與台灣之間的務實合作能夠深化。（圖／翻攝自X／高市早苗）



記者董美琪／綜合報導

針對日本首相高市早苗在2025年亞太經濟合作會議（APEC）期間與台灣當局人員會面一事，中國外交部發言人於晚間對媒體表示，中方對此行為表示堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉及強烈抗議。

外交部發言人指出，10月31日與11月1日，高市早苗在社交媒體連續發布兩條消息，附上與台灣當局人員會面照片，並稱對方為台「總統府資政」，強調日本領導人執意在APEC會議期間與台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

發言人強調，台灣問題是中國內政，屬於中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎與日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年亦適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年及台灣光復80周年。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的歷史責任，理應更加謹言慎行。

中方重申，強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神及歷來承諾，反思糾錯，並切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政。發言人表示，只有如此，才能將構建契合新時代要求的建設性、穩定中日關係的表態落到實處。