託倫斯市長陳光豪再訪台南　邀請南市少棒隊赴美參加國際友誼賽

▲美國託倫斯市長陳光豪拜會台南市長黃偉哲，雙方就少棒國際交流與城市合作進行討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國加州託倫斯市市長陳光豪（George Chen），5日偕同僑務顧問葉敏芬、清華大學副教授邱富源等人到訪台南市政府，受到市長黃偉哲熱情接待，新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、體育局長陳良乾亦一同出席，此次訪問除強化兩市友誼外，陳光豪市長特別邀請台南組隊赴美，參加託倫斯市舉辦的國際少棒友誼賽，促進青少年體育與文化交流。

黃偉哲市長表示，台南是一座深具棒球底蘊的城市，今年7月剛成功舉辦WBSC U12世界盃少棒錦標賽，10月亦舉辦巨人盃國際少棒錦標賽，展現地方體育實力與城市能量。他指出，託倫斯市鄰近洛杉磯，擁有知名的道奇隊，若能促成南市少棒球隊赴美交流，不僅能增廣國際視野，也能促進兩市青少年間的體育友誼。

黃偉哲市長進一步指出，台南與託倫斯自2023年締結為友誼城市以來，雙方互動密切。託倫斯市連年名列加州最安全城市之一，台南也以整潔、安全及高效率行政著稱，兩市在城市治理及智慧行政上均有可互學之處。

陳光豪市長笑稱自己是「台南女婿」，每次造訪都像回到家鄉。他回顧去年2月率團參與台南400年活動及燈會開幕，深刻感受到台南的熱情與效率，並希望藉少棒賽促進兩市青少年交流。陳市長透露，託倫斯市將為2028洛杉磯奧運暖身，自2024年起於暑假舉辦國際少棒友誼賽，邀請日本、韓國與美國球隊參加，今年更邀請日本奧州市（大谷翔平故鄉）少棒隊前來比賽。未來盼台南球隊也能受邀，共同推動青少年體育國際化。

託倫斯市位於美國洛杉磯郡西南部，距離洛杉磯機場約30分鐘車程、距道奇球場約1小時，為加州連續蟬聯最安全城市之一，同時是美國汽車及航太科技重鎮，TOYOTA與HONDA均在此設廠，聚居眾多日、台、韓裔居民，是南加州重要國際城市之一。