接住每一位孩子！台南市教育局徵聘專輔人員　打造綿密學生照護網

▲台南市教育局輔諮中心舉辦專輔人員甄選，誠邀心理師與社工師加入團隊，共築校園照護網。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局將於11月30日舉辦2025年度約聘專任專業輔導人員第3次甄選，預計錄取一般地區心理師1名、偏遠地區督導員（社工師類別）1名及心理師2名，共計4名專業輔導人力，教育局誠摯邀請具輔導熱忱的專業夥伴加入團隊，攜手強化學生心理支持系統，確保每位孩子的需求都能被關心、被接住。

市長黃偉哲表示，學生輔導是校園教育不可或缺的一環，更是引導孩子走出情緒低谷、建立心理韌性的關鍵力量。市府積極聘足三級輔導人力，藉由整合心理師與社工師專業，提供學校個案轉介、心理諮商、校園危機處遇及心理衛生宣導等服務，打造完整的校園安心支持網。

教育局長鄭新輝指出，期盼更多輔導專業人員投入南市教育行列，共同建構更綿密的學生照護網，攜手教師團隊落實學生輔導工作。學生輔導諮商中心主任陳怡潔也強調，誠摯歡迎對助人工作有熱忱的心理與社工專業者加入，一起共創臺南校園更溫暖的未來。

本次甄選簡章已公告於教育局網站（https://bulletin.tn.edu.tw/）及學生輔導諮商中心網站（https://tscc.tn.edu.tw/），採郵寄報名方式，截止日期為11月14日（星期五），郵戳為憑。相關報名問題可洽教育局學生輔導諮商中心人力行政組（電話：06-2521083分機21）。