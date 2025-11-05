　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

接住每一位孩子！台南市教育局徵聘專輔人員　打造綿密學生照護網

▲台南市教育局輔諮中心舉辦專輔人員甄選，誠邀心理師與社工師加入團隊，共築校園照護網。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局輔諮中心舉辦專輔人員甄選，誠邀心理師與社工師加入團隊，共築校園照護網。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局將於11月30日舉辦2025年度約聘專任專業輔導人員第3次甄選，預計錄取一般地區心理師1名、偏遠地區督導員（社工師類別）1名及心理師2名，共計4名專業輔導人力，教育局誠摯邀請具輔導熱忱的專業夥伴加入團隊，攜手強化學生心理支持系統，確保每位孩子的需求都能被關心、被接住。

市長黃偉哲表示，學生輔導是校園教育不可或缺的一環，更是引導孩子走出情緒低谷、建立心理韌性的關鍵力量。市府積極聘足三級輔導人力，藉由整合心理師與社工師專業，提供學校個案轉介、心理諮商、校園危機處遇及心理衛生宣導等服務，打造完整的校園安心支持網。

▲台南市教育局輔諮中心舉辦專輔人員甄選，誠邀心理師與社工師加入團隊，共築校園照護網。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，期盼更多輔導專業人員投入南市教育行列，共同建構更綿密的學生照護網，攜手教師團隊落實學生輔導工作。學生輔導諮商中心主任陳怡潔也強調，誠摯歡迎對助人工作有熱忱的心理與社工專業者加入，一起共創臺南校園更溫暖的未來。

本次甄選簡章已公告於教育局網站（https://bulletin.tn.edu.tw/）及學生輔導諮商中心網站（https://tscc.tn.edu.tw/），採郵寄報名方式，截止日期為11月14日（星期五），郵戳為憑。相關報名問題可洽教育局學生輔導諮商中心人力行政組（電話：06-2521083分機21）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台籃振奮！NBA灌籃王之子取得我國護照　中文名曝光
醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況
太子集團「爆乳特助」起底　自爆處理特殊任務
快訊／夏于喬父親判刑2年4月定讞！　將入獄
快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長
快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明
鶯歌死亡車禍！　行人「上半身血肉模糊」亡
黃明志弟弟發聲！　怒揭「他遭抹黑恐嚇」內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平觀音亭觀音佛誕平安宴11月8日登場　席開270桌信眾齊聚祝壽祈福

落山風里山踩線團登場　串聯社區共創綠色旅遊

接住每一位孩子！台南市教育局徵聘專輔人員　打造綿密學生照護網

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞　南警：雙方酒測值皆為0

嘉基醫院珍珠藝廊揭幕　《信心的溫室》帶來心靈療癒

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

朴子醫院跨域連結衡山基金會　助弱勢重建家園

東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

安平觀音亭觀音佛誕平安宴11月8日登場　席開270桌信眾齊聚祝壽祈福

落山風里山踩線團登場　串聯社區共創綠色旅遊

接住每一位孩子！台南市教育局徵聘專輔人員　打造綿密學生照護網

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞　南警：雙方酒測值皆為0

嘉基醫院珍珠藝廊揭幕　《信心的溫室》帶來心靈療癒

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

朴子醫院跨域連結衡山基金會　助弱勢重建家園

東石高中學生參訪警局體驗人民保母工作　學習防詐技巧

豪雨、堰塞湖風險管控嚴峻　立委要求氣象署跨部會扮演積極角色

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業治療守護在地健康

60坪大空間每天只接待一組旅客！埔里灰調風包棟民宿

害小貨車斷成兩截司機慘死　超劣駕駛二度毒駕！慘遭法官收押

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

籃協努力9個月！NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照　中文名曝光

【廣編】艾絲樂小兔必收周邊再+1　超萌美体機全台限量100組

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

雙11餐飲優惠！豬排定食現省66元　飯店肋眼牛排外帶特價1111元

大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

【打針不能誇】比熊全程安靜乖乖　聽到關鍵字「哭」秒失控XD

地方熱門新聞

停車格畫到路中央？市長：設行人道

台中下坡路段車禍　居民：今年好幾次

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園RCA場址解編時程　市議員黃家齊關切

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

投縣10萬長輩健保費將全額補助

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

新樓醫院陳俊欽職能治療師代表台灣徵戰亞洲盃壯年軟式網球賽

桃市圖青埔智慧科技分館啟用

醫路遙遠心不遠　兩異鄉醫師在恆春寫下奉獻傳奇

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

更多熱門

相關新聞

特教生翹腳遭教保員毆打　校方說話了

特教生翹腳遭教保員毆打　校方說話了

台北市議員林延鳳今（5日）於台北市長蔣萬安專案報告質詢中揭露，台北市某特教幼兒園有學童被校車上的隨車教保員不當管教，中間長達11天，學校通報機制失能，也未隔離加害人與被害人，違反兒少保護機制。校方澄清，事發後隔天就進行校安通報，確認此事後已立即將行為人停聘，並向家長道歉。教育局也表示，已派員入校督導從速從嚴調查，只要有疏失就依法究責、絕不護短。

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞酒測值皆為0

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞酒測值皆為0

民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德給了3大提醒

民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德給了3大提醒

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

阿信指名宵夜進軍台南碰壁　店家自曝開業60天收攤主因

阿信指名宵夜進軍台南碰壁　店家自曝開業60天收攤主因

關鍵字：

台南教育局專輔人員照護網

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面