社會 社會焦點 保障人權

南投女投資泰達幣「一直被逼加碼」　報警釣出車手逮人

▲集集警方聯手被害人釣出詐團、車手當場遭逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲集集警方聯手被害人釣出詐團、車手當場遭逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

許姓女子透過某社群軟體加入虛擬貨幣泰達幣投資群組，並2度面交款項給「幣商」，但對方持續相約交付款項，許女始驚覺遭詐騙而報警偵辦，與警方合作引出並逮捕台籍和馬來西亞籍詐團車手各一名，訊後移送法辦。

集集警分局指出，月前接獲許姓女子報案表示遭到假投資詐騙，據查，該女乃受自稱「虛擬貨幣幣商」的詐騙集團指示，在某社群軟體得知泰達幣投資訊息，遂加入投資群組，並在詐團引導下將遭詐款項陸續交付予詐團車手，警方獲報隨即成立專案小組，透過許女與對方再次約定面交款項，展開誘捕行動。

▲集集警聯手被害人釣出詐團，車手當場遭逮，保住百萬積蓄。（圖／記者高堂堯翻攝）

許姓被害人於約定當日前往面交地點水里火車站前、佯裝提供款項予詐團車手，埋伏警方見時機成熟，當場查獲車手2名，並查扣不法贓款65萬元、犯嫌隨身現金2萬8055元、犯案用手機2支、識別工作證、收據等不法事證。

經了解，車手分別為本國籍男子及馬來西亞籍男子，聽從詐團指示製造斷點，分別搭乘計程車前往水里鄉做案，由本國籍男子擔任車手、馬來西亞籍男子躲在遠處擔任收水手，均遭埋伏警方一併查獲；全案依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》，移請南投地檢署偵辦。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國檢調起訴。台北地檢署主動分案，4日指揮警調兵分47路搜索、拘提相關人士到案說明。內政部長劉世芳今（5日）說，該名陳先生有多次進出台灣紀錄，「但因為他擁有多重國籍，所以在查察的時候比較不容易」。

關鍵字：

詐騙集團泰達幣虛擬貨幣車手馬來西亞水里火車站

