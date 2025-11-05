南投女投資泰達幣「一直被逼加碼」　報警釣出車手逮人

▲集集警方聯手被害人釣出詐團、車手當場遭逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

許姓女子透過某社群軟體加入虛擬貨幣泰達幣投資群組，並2度面交款項給「幣商」，但對方持續相約交付款項，許女始驚覺遭詐騙而報警偵辦，與警方合作引出並逮捕台籍和馬來西亞籍詐團車手各一名，訊後移送法辦。

集集警分局指出，月前接獲許姓女子報案表示遭到假投資詐騙，據查，該女乃受自稱「虛擬貨幣幣商」的詐騙集團指示，在某社群軟體得知泰達幣投資訊息，遂加入投資群組，並在詐團引導下將遭詐款項陸續交付予詐團車手，警方獲報隨即成立專案小組，透過許女與對方再次約定面交款項，展開誘捕行動。

許姓被害人於約定當日前往面交地點水里火車站前、佯裝提供款項予詐團車手，埋伏警方見時機成熟，當場查獲車手2名，並查扣不法贓款65萬元、犯嫌隨身現金2萬8055元、犯案用手機2支、識別工作證、收據等不法事證。

經了解，車手分別為本國籍男子及馬來西亞籍男子，聽從詐團指示製造斷點，分別搭乘計程車前往水里鄉做案，由本國籍男子擔任車手、馬來西亞籍男子躲在遠處擔任收水手，均遭埋伏警方一併查獲；全案依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》，移請南投地檢署偵辦。