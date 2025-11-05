　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝侑芯大馬猝逝！林佳龍：第一時間通知家屬　考量隱私未對外說明

▲外交部長林佳龍赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也捲入其中，馬國警方已改朝謀殺罪方向偵辦。對此，外交部長林佳龍今（5日）表示，外館接獲馬國政府通知後，已將消息告訴謝姓國人家屬，但考量當事人隱私，沒有另外對外說明。

立法院外交及國防委員會今（5日）邀請外交部長、國安局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。

有關網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，外交部長林佳龍會前受訪表示，馬來西亞代表接獲馬來西亞政府通知後，已經有將消息告訴謝姓國人家屬，但考量當事人隱私，「我們沒有另外對外說明」。

媒體也關心9月份秘訪北約，台灣外交方向著重在對歐關係？林佳龍回應，他在9月兩度訪問歐洲，拜訪很多國家，基於跟對方國家的默契，會就一些訊息處理建立共識，有些媒體已有報導，有些他就不多加評論。基本上強化歐洲關係是外交部的重點，我們有一個歐洲專案。不只這次看到的文化外交、科技外交，特別是透過智庫外交帶動的國會外交，這4個重點是現在對歐工作的重點。

而針對明年APEC在中國舉辦，中國外交部向外媒表示，台灣參與的關鍵在於遵守「一中原則」。林佳龍指出，去年APEC在秘魯開會時，中國為爭取明年主辦權，曾以書面承諾會支持台灣平等參與，特別是出席者的安全。

林佳龍強調，中國對台灣明年參加於深圳舉辦的APEC大會，附加很多條件，都是違反當時承諾，「我們會捍衛我們的權利」，也會協調理念相近國家一起加以反制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

吳怡農爭選北市長！被問有無信心連任？　蔣萬安細數北士科政績

普發1萬開放登記民眾憂詐騙　民進黨全國公職設服務站助民眾領取

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

快訊／國台辦再增1名發言人　現任港澳局長張晗：做好對台方針政策

北市唯一交參選意願表　吳怡農認沒派系奧援：不像很多人能幕後運作

檢警追太子集團詐騙洗錢！首腦陳志持多重國籍　爆曾多次進出台灣

普發一萬今登記「想怎麼用」？　蔣萬安：要回家問「老闆」

藝人閃兵風暴止不住　劉世芳：有違法、造假體檢出來自首比較好

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

吳怡農爭選北市長！被問有無信心連任？　蔣萬安細數北士科政績

普發1萬開放登記民眾憂詐騙　民進黨全國公職設服務站助民眾領取

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

快訊／國台辦再增1名發言人　現任港澳局長張晗：做好對台方針政策

北市唯一交參選意願表　吳怡農認沒派系奧援：不像很多人能幕後運作

檢警追太子集團詐騙洗錢！首腦陳志持多重國籍　爆曾多次進出台灣

普發一萬今登記「想怎麼用」？　蔣萬安：要回家問「老闆」

藝人閃兵風暴止不住　劉世芳：有違法、造假體檢出來自首比較好

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！ 00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

兼顧投打不是夢！大谷翔平勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

政治熱門新聞

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

吳音寧被轟到無緣台肥董座　綠憶馬時代：酬庸還涉弊判刑5年

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

藍地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

吳音寧任台肥董事　卓榮泰盼借重經驗

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

中國劃「4條紅線」要美國勿越界　外交部：印證中國企圖改變現狀

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應

官兵休假、服喪、新婚都自主投入救災　賴清德感動讚：黑暗騎士

萬噸級「玉山艦」俥葉斷裂　海軍：排除人為、環境及外力因素

更多熱門

相關新聞

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

有「台灣最強AV女優」封號的翁雨澄（娃娃），近日自曝曾被黃明志邀請參加「神秘之旅」，並提到自己嘗試了某些不明物品，引發外界猜測是否涉及毒品或性交易。不過她強調自己並未收錢，也不是伴遊，且相關違禁品是對方提供。然而，AV導演圤智雨今日（5日）發文，公開兩人互動的證據，女方不僅直接傳性感照誘惑對方，黃明志也明說「直接到209號房。」

中國劃「4條紅線」要美國勿越界　外交部：印證中國企圖改變現狀

中國劃「4條紅線」要美國勿越界　外交部：印證中國企圖改變現狀

黃明志涉「謝侑芯謀殺案」引渡來台？　律師揭關鍵

黃明志涉「謝侑芯謀殺案」引渡來台？　律師揭關鍵

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

關鍵字：

謝侑芯黃明志林佳龍馬來西亞外交部

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面