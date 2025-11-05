謝侑芯大馬猝逝！林佳龍：第一時間通知家屬　考量隱私未對外說明

▲外交部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也捲入其中，馬國警方已改朝謀殺罪方向偵辦。對此，外交部長林佳龍今（5日）表示，外館接獲馬國政府通知後，已將消息告訴謝姓國人家屬，但考量當事人隱私，沒有另外對外說明。

立法院外交及國防委員會今（5日）邀請外交部長、國安局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。

有關網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，外交部長林佳龍會前受訪表示，馬來西亞代表接獲馬來西亞政府通知後，已經有將消息告訴謝姓國人家屬，但考量當事人隱私，「我們沒有另外對外說明」。

媒體也關心9月份秘訪北約，台灣外交方向著重在對歐關係？林佳龍回應，他在9月兩度訪問歐洲，拜訪很多國家，基於跟對方國家的默契，會就一些訊息處理建立共識，有些媒體已有報導，有些他就不多加評論。基本上強化歐洲關係是外交部的重點，我們有一個歐洲專案。不只這次看到的文化外交、科技外交，特別是透過智庫外交帶動的國會外交，這4個重點是現在對歐工作的重點。

而針對明年APEC在中國舉辦，中國外交部向外媒表示，台灣參與的關鍵在於遵守「一中原則」。林佳龍指出，去年APEC在秘魯開會時，中國為爭取明年主辦權，曾以書面承諾會支持台灣平等參與，特別是出席者的安全。

林佳龍強調，中國對台灣明年參加於深圳舉辦的APEC大會，附加很多條件，都是違反當時承諾，「我們會捍衛我們的權利」，也會協調理念相近國家一起加以反制。