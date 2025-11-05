　
政治

檢警追太子集團詐騙洗錢！首腦陳志持多重國籍　爆曾多次進出台灣

▲▼太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

▲太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者陳家祥／台北報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國檢調起訴。台北地檢署主動分案，4日指揮警調兵分47路搜索、拘提相關人士到案說明。內政部長劉世芳今（5日）說，該名陳先生有多次進出台灣紀錄，「但因為他擁有多重國籍，所以在查察的時候比較不容易」。

針對檢調指揮警調兵分47路搜索「太子集團控股」在台分公司、拘提相關員工，劉世芳說，台灣是配合美國司法部、財政部在查察國際性詐騙集團，這位太子集團的陳先生有多次進出台灣紀錄，「但因為他擁有多重國籍，所以進來的時候不是用柬埔寨國籍，所以當時在查察的時候比較不容易」。

劉世芳說，現在都配合美國司法單位做查察，不管是人流金流或是其他相關安全部分，就是配合檢警調一起查察，希望能查出該集團在台灣其他的協力廠商或協力犯罪集團，「目前大家都看到了，表示勿枉勿縱，國際詐騙或台灣的詐騙不能躲過法律的制裁」。

▲▼內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

除了在台開設多個人頭公司從事洗錢等犯罪工作外，太子集團還會招募台灣人到帛琉從事其他犯罪行為，其中黃婕、施亭宇、王蕾絢更被美方直接點名為制裁對象。

而在美方公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即聯繫部屬李守禮、邱子恩分頭將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下，並試圖趁夜從原本停放和平大苑的車子連夜開走，所幸我國司法單位即時監控攔下。

台北地檢署主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪在連日分析後，已向法院聲請查扣包括和平大苑11戶、48個車位在內的不動產18筆(實價登陸約38億1421萬元）、26輛名車(市價4億7758萬餘元)、60個銀行帳戶(餘額2億3587萬餘元)，合計扣得45億2766萬餘元的資產。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

