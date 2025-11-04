民眾黨提停砍年改　民進黨：黃國昌應向過去的自己道歉

▲民眾黨團「年改不雙標 世代要共榮」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立法院黨團明後兩天將在司法法制委員會排審停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案。民眾黨今（4日）召開記者會公布黨團版本，主張自今年起停砍所得替代率、但不溯及既往，同時比照勞保、國民年金，若物價指數（CPI）累計上漲超過5%，就依照成長率調整。對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。」

民進黨發言人戴瑋姍表示，民眾黨跟進國民黨推動「停砍」公教人員所得替代率，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕。所謂的「世代正義」，到頭來只是他追逐權力的工具。「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。」

戴瑋姍指出，2017年黃國昌曾多次公開強調年改核心在於「所得替代率」，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本「有善意」，更要求替代率應降至70%，當年的話猶言在耳，如今黃國昌為了政治利益，與國民黨並肩主張「停砍」，甚至在今年1月修法時，將警察退休替代率拉高至80%，完全背離當年的立場，昨是今非、前後矛盾。

戴瑋姍批評，黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談。她強調，年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」。藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。民進黨呼籲各界堅守改革方向，讓年金制度永續，不讓公平正義成為政治交易的犧牲品。