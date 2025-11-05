美國讓步？「習川會」沒提台灣問題　國台辦：自家事不容外來干涉

▲會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

APEC期間大陸國家主席習近平與美國總統川普會晤，川普會後表示「台灣議題沒有被討論」，有評論擔憂美方是否在台海議題上做出讓步，或是美方暫時為把「台灣議題」納入中美最高層會談核心。對此，大陸國台辦發言人張晗指出，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外來干涉。

張晗回答，「台灣是中國的台灣，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。」民進黨當局出於一黨之私頑固以外謀獨，最終只會損害台灣民眾的安全和利益。

另外，記者又提問，「川普接受哥倫比亞廣播公司專訪 被問到美軍是否協防台灣？他沒正面回應 稱大陸國家主席習近平保證『不在我任內動台灣』對此有何評論?」

張晗再次強調，「台灣問題是中國內政如何解決台灣問題，是中國自己的事不容任何外來干涉」，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨，大義所在，民心所向。

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

有陸媒提問，「近日，日本首相高市早苗在APEC會議期間與台灣地區人員會面，並在社交媒體上發佈相關照片及使用錯誤稱謂。對此有何評論？」

張晗表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這一歷史和法理事實不容改變也不會改變。」中華文化源遠流長、博大精深，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，台灣文化是中華文化的一部分，跟在祖國大陸。

她也正告民進黨當局，「台獨」是絕路，任何謀「獨」挑釁行徑必將遭到迎頭痛擊，任何數典忘祖、背棄民族的人都將被釘在歷史的恥辱柱上。