陸統戰APP讓台民眾「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意非認知戰略

記者任以芳／北京報導

近日大陸工程師模擬一款名為「歸家」的App，號稱讓台灣民眾可「一鍵登記投誠祖國」，台灣方面批評是「認知作戰」、「統戰宣傳」即使是模擬系統，仍然有洩漏個資安全疑慮。對此，大陸國台辦今（5日）指出，「只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現祖國完全統一的熱切期盼。」無關「認知戰略」，民進黨上綱上線對大陸攻擊抹黑，「只是想製造台海的緊張局勢升高，兩岸對立對抗。」

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「近日兩岸熱議一款名為「歸家」的App，號稱讓台灣民眾可「一鍵登記投誠祖國」，甚至顯示超過上萬人登記使用，內容還包含「統一後可兌換雞蛋、牛奶」等宣傳語，引發台灣民間高度關注。台灣方面批評是「認知作戰」、「統戰宣傳」手法，仍然有洩漏個資安全疑慮？雖然這是大陸工程師突發奇想的「模擬」設計，並非涉及官方，但外界認為這是少數從民間角度以科技手法擴散兩岸統一宣傳「心理戰」，更何況兩岸現在並非到了「兵戎相向」地步，請問國台辦如何評論？」

張晗指出，自己有注意到有關話題，強調是「網友的個人創意。」該創意引發兩岸民眾熱議，反映出兩岸同胞期盼早日團圓的共同心願和對實現祖國完全統一的熱切期盼。

張晗表示，對於網友個人的想法，民進黨當局草木皆兵，以所謂「認知作戰」說法上綱上線，煞有介事對大陸攻擊抹黑，無非是想製造台海緊張氣氛，升高兩岸對立對抗。

據了解，大陸網路近期傳出一款APP「歸家」，號稱供台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠」。該設計來自江蘇某位工程師看完《沈默的榮耀》後有感而發，自己製作模擬版本，號稱已經有上萬人登記，內容還包含「統一後才可兌換雞蛋、牛奶」等宣傳語。實際上在台灣、大陸手機平台搜尋沒有任何下載軟件，應屬「模擬」APP。

對此，我陸委會26日表示，目前在各平台上都搜尋不到該APP，但若真有其事，也將予以下架、屏蔽。

民進黨立委王定宇強調，這是不折不扣的叛國軟體，呼籲台灣民眾注意，包括小心詐騙、登記人數為灌水騙局，以及在台灣有沒有人協助散播？相關單位盡速查明，國人也不要傻到去登記，不僅愚蠢到叛國，甚至甘願被詐騙，後果要自己承擔。