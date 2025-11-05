陸擴大百個口岸辦台胞證　國台辦：30分鐘辦證！歡迎說走就走旅行

▲ 11月5日上午，國務院台辦舉行例行新聞發佈會，新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會 。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（5）日舉行例行記者會，新任發言人張晗首次回應涉台出入境新政，隨著政策落地，未來台胞可享「說走就走」赴陸旅遊的便利，大陸可簽發「一次有效台胞證」的口岸將由原先的58個擴增至100個，新增天津港等42個口岸出入境管理機構，30分鐘可拿到一次性台胞證，如果覺得3個月還不夠，可臨時申請5年有效期的卡式台胞證，提交申請表和相關證件材料後，最短4天即可取得證件。

大陸出入境管理局3日發佈新涉台政策，首先指出「兩岸一家親」，台灣同胞是骨肉天親。「我們始終重視聽取台胞的意見建議，致力為台灣居民來往大陸創造便利條件，讓兩岸同胞越走越近、越走越親。」

接著，她繼續介紹，從11月20日起，擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸範圍，增加天津港等42個口岸出入境管理機構，為未持有效出入境證件的台胞辦理一次有效台灣居民來往大陸通行證。

對此，大陸國台辦新任發言人張晗也進一步介紹，國家出入境管理局日前宣布，自11月20日起，大陸可簽發「一次有效台胞證」的口岸將由原先的58個擴增至100個，新增天津港等42個口岸出入境管理機構，方便未持有效出入境證件的台胞辦理相關手續。

她進一步說明，若台灣民眾臨時起意想來趟「說走就走的旅行」，只需攜帶台灣地區出入境證件與身份證，即可從世界各地乘坐飛機或輪船直抵大陸，在入境口岸提交申請後，30分鐘內即可取得一次入出境有效的台胞證，持證可在大陸停留3個月。

張晗進一步說，「若希望延長停留，如果覺得3個月還不夠，可以順便在大陸任意縣級以上出入境管理部門申辦一張5年有效期的卡式台胞證，提交申請表和相關證件材料後，最短4天即可取得證件。」

張晗並指出，台胞也可透過台灣當地旅行社代辦卡式台胞證，「五年內隨時自由往返大陸」，無需額外手續。針對首次來陸的「首來族」，辦證完全免費，並有上千個景區提供免門票優惠，展現大陸方面對台胞的誠意。

她強調，台胞赴陸「不僅便利，也非常安全」。大陸相關部門依法嚴格保護領證台胞的個人資料，辦證及入出境過程中「不會在證件上留下任何標記」，確保資訊安全。

張晗最後表示，透過這項政策，台胞可更加方便地親身感受大陸的發展與變化。「一家人理應常來常往，我們熱誠歡迎廣大台灣同胞到大陸走一走、看一看，親眼看看大陸的真實情況，親身體會同胞間的深情厚誼。」