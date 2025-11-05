高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

▲大陸國台辦新發言人張晗。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

移居對岸多年的藝人黃安近日在台灣使用大陸軟體「高德地圖」，還稱「每條街都被摸的一清二楚」。對於高德地圖可在台灣導航一事，大陸國台辦表示「喜聞樂見」，還稱希望越來越多台灣民眾可以享受到大陸的好產品、好服務。

黃安近日在微博發文稱，無意中發現高德地圖可在台灣導航，且衛星圖上「每條街都被摸的一清二楚」，「等了好久終於等到今天，今天起，在『台灣省』導航，就用高德！」

據報導，高德地圖在台灣實現全域覆蓋，提供車道級導航、即時路況等功能，語音播報改用「左轉」、「右轉」等本地化表述，發音也清晰準確。

對此，大陸國台辦發言人張晗今（5）日於例行記者會上面對詢問時表示，「我不掌握具體情況」，「我想說的是，對美好、便捷生活的追求是兩岸同胞的權利」。

「隨著科學技術的發展創新、產業及服務的升級完善，越來越多的大陸物品、服務成為台灣民眾的日常選擇」，張晗強調，「我們對此喜聞樂見，希望越來越多台灣同胞可以享受到大陸的好產品、好服務」。

另一方面，第八屆中國國際進口博覽會（進博會）11月5日至10日在上海舉辦。大陸商務部近期介紹稱，第8屆進博會企業展有138個國家和地區的4108家企業參展，包含90家世界500強和行業龍頭企業。

對於台商台企參加情況，張晗介紹稱，本屆進博會有23家台企參展，展位面積約1730平方公尺，涉及食品、技術裝備、消費品、醫療器械及醫療保健、服務貿易等產業領域。

▲▼黃安在台灣用高德導航，發文稱每條街都被摸的一清二楚。（圖／翻攝黃安微博）