陸配經營解放軍社團失台灣身分　國台辦：對台獨幫凶「決不輕饒」

▲大陸國台辦新發言人張晗。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分，她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統。大陸國台辦對此事件回應稱，對於迫害大陸配偶的「台獨幫凶爪牙」，大陸決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

對於錢麗事件，大陸國台辦發言人張晗今（5）日於例行記者會上表示，近來，民進黨當局濫權妄為，頻繁羅織罪名、迫害島內（指台灣）陸配群體，連陸配社團組織回家鄉探親交流都能被扣上「統戰滲透」的帽子。

張晗稱，從報導中例舉的所謂「事證」看，這無疑又是一樁民進黨當局以莫須有罪名迫害陸配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的所謂「自由民主」，只是順我者昌、逆我者亡的「綠色恐怖」。

「受到民進黨當局無理打壓迫害，陸配群體站出來維護自身權益是必然之舉」，張晗強調，大陸堅定支持陸配積極維護自身權益，十分關心陸配在島內的生活和處境，風雨來時，於情於理都要為他們遮風擋雨。她稱，對於迫害大陸配偶的「台獨」幫凶爪牙，大陸決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

▲陸配錢麗喪失台灣身分。（圖／翻攝台北市政府）

另一方面，內政部移民署近日針對疑似在大陸設籍或領取大陸護照的民眾，不論是經相關機關通報或民眾檢舉，都依法進行調查。迄今，已有約50人因事證明確，戶籍遭戶政機關廢止。

張晗表示，台灣同胞申領大陸相關身分證件，是其合法權利，有關申領情況和證件資訊，依法受到嚴格保護。她並稱，民進黨當局有關行為，是剝奪台灣同胞的正當權益、製造綠色恐怖，「我們予以堅決的反對，也必將遭到廣大台灣同胞的強烈反對和堅決的抵制」。