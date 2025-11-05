宋濤會蕭旭岑「國共」何時恢復合作　國台辦：有利兩岸都積極推動

▲10月28日宋濤在天津會見蕭旭岑一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前大陸國台辦主任宋濤和國民黨副主席蕭旭岑在天津會面，外界也期盼國共未來可能有哪些交流、發展、合作的契機？2026年國共兩黨會否借舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動進行互動，以及中斷多年的「國共論壇」會否恢復舉辦？對此，大陸國台辦發言人張晗表示，「凡是有利於兩岸交流合作，有利於兩岸同胞走近走親的事，我們都將積極推動。」

中時記者提問，「大陸國台辦主任宋濤和國民黨副主席蕭旭岑上周在天津會面，這給外界很多遐想空間，請問發言人國共未來可能有哪些交流、發展、合作的契機？2026年，國共兩黨會否借舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動進行互動？中斷多年的『國共論壇』會否恢復舉辦？」

張晗指出，「台獨」是台海和平的最大威脅。兩岸關係發展事實一再證明，「九二共識」是台海和平的定海神針。堅持「九二共識」就能給兩岸帶來和平，台灣同胞就能受益。

張晗表示，「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』共同政治基礎上，加強與台灣各政黨、團體、有識之士的聯繫溝通，促進兩岸交流合作，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一。」

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

中時記者提問，「國民黨新任主席鄭麗文 日前在《德國之聲》的專訪中強調，相信兩岸所有矛盾可透過和平對話方式化解，國民黨要擔負起最關鍵角色，鄭麗文也表態，『軍備競賽不是帶來和平的智慧之路』，不過，關鍵是目前兩岸是否能有重啓對話的契機? 對於鄭麗文的此番談話?」

