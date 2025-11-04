　
政治

罷團可募資遭政院卡關？　劉世芳：《政治獻金法》修法牽涉層面廣

▲內政部長劉世芳4日列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長劉世芳4日列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

現行法規無明文規範罷免募款行為，以致大罷免期間，不僅無法可管罷團募款行為，面臨罷免的藍委也無法開設政治獻金專戶，形成雙方武器不對等狀況；而有媒體報導，內政部早在5年前已函送相關修法送行政院審查，但至今仍卡在行政院。對此，內政部長劉世芳今（4日）表示，不是被行政院卡到，相關修法牽涉院際溝通以及法律層面非常廣，加上隨數位時代發展，有關「斗內」、虛擬貨幣是否列入政治獻金範圍，必須徵詢非常多專家學者意見，而行政院已召開11次會議。

劉世芳4日上午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢。對於《政治獻金法》相關修法被行政院卡的說法，劉世芳在會前媒體聯訪時表示，不是被行政院卡到，《政治獻金法》初衷是讓政黨跟政治人物處理有關政治活動時讓政治獻金更透明化，但目前牽涉到院際間溝通，譬如《政治獻金法》是行政院制定，然監察院要負責政治獻金查核。

劉世芳說，第二，這牽涉到政黨跟政治人物的話，還有其他法律規範，譬如《洗錢防制法》或《選罷法》，牽涉到法律的層面非常廣；加上現在政黨或政治人物處理政治獻金，隨數位時代發展，有關「斗內」、虛擬貨幣要不要列入政治獻金範圍，必須要徵詢非常多專家學者意見。

劉世芳指出，《政治獻金法》行政院已經召開11次會議，有些部分還沒有確定之前，行政院會繼續徵詢學者專家意見，最後可以完善處理政治獻金、透明化，可讓大眾接受後就會推出來。

至於有關50名持有中國戶籍或護照的人被註銷台灣戶籍，內政部未來是否就相關爭議定期清查？劉世芳說，都有相關規定來辦理，如果查明屬實當然會按照規定處理。媒體追問，陸配錢麗的聯審會何時召開？劉世芳回應，請陸委會對外說明，因為聯審會牽涉機關很多，內政部是配合辦理。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

震驚全台的「碧潭溺殺2女童案」今（3）日由台北地方法院宣判，35歲陸籍配偶簡姓女子，去（2024）年7月在新北市新店碧潭涉嫌溺殺10歲與8歲兩名親生女兒，檢方痛斥她為報復家人而殺害無辜女童，手段極端兇殘，求處無期徒刑；辯方則主張簡女罹患憂鬱症、自首認罪且深切懺悔，請求從輕判處8年徒刑。最終，合議庭由職業法官與國民法官組成，經3天審理後，認定簡女犯行明確，但仍考量其自首與精神狀況等情節，依成年人故意殺害兒童罪判處有期徒刑16年6月，全案可上訴。

劉世芳 政治獻金 陸配 斗內

