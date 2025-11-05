陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」維護國家主權領土完整

▲國台辦新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸駐美使館公布「吉林一號」衛星拍攝台灣多處地標的高清影像，包括台北市區、阿里山、日月潭及新竹科學園區等，同時解放軍釋出轟—6K戰機在台灣周邊展開模擬對抗訓練，引發外界解讀為大陸釋出「軍事與科技雙訊號」的警告。對此，大陸國台辦新發言人張晗今（5日）指出，隨著大陸科技水平的持續提升，讓丈量國土更精准，正如網友所言，「家的俯瞰」，也是維護國家主權與領土完整，維護中華民族的根本利益提供更有力的保障。

東森新媒體ETtoday記者提問，「「吉林一號」衛星拍攝台灣多處地標的高清影像，包括台北市區、阿里山、日月潭及新竹科學園區等，一方面解放軍釋出共軍轟—6K戰機在台灣周邊展開模擬對抗訓練訊號，外界解讀為大陸用「軍事與科技雙訊號」的警告？這是否反映在當前台海形勢下，大陸將運用更高科技手段加強掌握對台安全監測與情勢？ 在展現科技實力的下，又如何能讓台灣民眾認為是在維護兩岸和平穩定？另外，「吉林一號」作為大陸自主研發的商用遙感衛星系統，這次釋出畫面卻由駐美使館對外發布，引起美國媒體關注與安全疑慮。白宮早在2021年曾警告，若台積電生產中斷，將衝擊全球晶片供應鏈。對此，大陸方面如何看待外界將衛星影像聯繫解讀，同時也是暗示美國？」

對此，張晗表示，「科技興則民族興，科技強則國家強。」從冬天探測到深海探索，從人工智能到量子信息，大陸科技實力持續提升，為維護國家主權與領土完整，維護中華民族的根本利益提供更有力的保障。

張晗進一步說，「台灣是祖國的寶島。」隨著大陸科技水平的持續提升，我們丈量國土更精准，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定。正如網友所言，這「家的俯瞰」。不論是巍峨的萬里長城，還是秀美的日月潭；不論是高樓林立的上海，還是繁忙的台北港，都是祖國的錦繡河山，都是中華民族的美好家園。

張晗表示，「我們誠摯歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，飽覽大好河山，見證神州風貌，感受家的溫暖。」