對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

重慶市公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，陸委會研判陸方可能將懲獨名單通報國際刑警組織，並發布紅色通報進行全球協緝。對此，大陸國台辦表示，將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

重慶市公安局10月28日發布警情通報稱，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。通報並鼓勵民眾向大陸公安機關舉報。

陸委會研判，未來中共為持續擴大操作「反獨」、具體落實懲獨作為，加大恫嚇威懾效果，可能進一步將懲獨名單通報國際刑警組織發布紅色通報，以限制相關人員的出訪及旅行。

對於是否發布紅色通報進行全球通緝並要求引渡服刑，大陸國台辦發言人張晗今（5）日於例行記者會上表示，「法網恢恢，疏而不漏。凡是以身試法的『台獨』頑固分子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

此外，陸委會先前表示，大陸對台沒有管轄權，相關法律與規範對台灣民眾沒有拘束力，台灣民眾絕不接受大陸的干涉、恫嚇或脅迫。

張晗回應稱，台灣是中國的一部分，「台獨」是分裂國家、背叛民族的犯罪行為。她說，大陸公安機關對「台獨」頑固分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

張晗強調，相關司法執法行為，只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。民進黨當局故意將廣大台灣民眾與極少數「台獨」頑固分子混為一談，目的是恐嚇民眾，暴露的是其心虛膽顫。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）