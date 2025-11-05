　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

每周輪1人！國台辦發言人「F4梯隊」成型　陸加強部署對台工作宣傳

▲▼ 11月5日上午，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 11月5日上午，國務院台辦舉行例行新聞發佈會，新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦例行記者會從10月起宣布調整為「每周一次」，取代以往的雙周節奏，發言人今（5日）宣布再增加一名新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會，現任現任中共中央台灣工作辦公室港澳局局長。隨著再新增兩位新面孔，國台辦發言人陳斌華、朱鳳蓮、彭慶恩與張晗，並且在海外版臉書開設社交帳號，這支「F4新梯隊」也凸顯國台辦從以往是「單向」涉台政策發布機構，轉為主動回應兩岸輿論戰升級的具體部署。

今日國台辦發佈會一開始，由陳斌華先出場介紹新發言人。陳斌華說，「很高興向大家介紹夥伴，新發言人國務院港澳局長，今天的發佈會將由他來主持，希望大家支持我一樣支持她做好對台系統發佈工作。」

張晗稍早自我介紹說，「各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加國務院台辦新聞發佈會，借此機會向各位台灣同胞問好。今天的發佈會由我來主持，希望今後和各位記者共同努力，好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解，理解和信任。」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.10.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華「曾駐台15年超級知台派」

2023年9月13日，時任大陸國台辦新聞局副局長兼發言人陳斌華正式亮相（之後轉任局長），首次答記者問之前，他向大眾自我介紹，「在到台辦工作前，有20多年的媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪，與在座的一些記者都是老朋友。希望今后能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的了解和理解。」

根據大陸官方公布資料，陳斌華為漢族，1971年9月18日出生，福建詔安人，1993年7月畢業於廈門大學中文系，進入官媒《新華社》工作，2001年2月8赴台駐點，開啟長達15年駐台生涯，擔任新聞工作期間主要從事兩岸新聞和中央時政新聞採訪，期間調升港台澳部副主任，2008年被評選為新華社「十佳記者」。

兩岸新聞前鋒陳斌華2016年離開駐台崗位，轉任海峽兩岸關係研究中心副主任、國台辦研究局副局長、國台辦經濟局副局長。另外，當年與陳斌華首批駐台記者還有前國台辦發言人范麗青，她是陳斌華的學姐，同為廈大中文系畢業、新華社記者，2007年轉任國台辦副局長兼發言人，於2015年退休。

陳斌華知台懂台，駐台期間寫下三本與台灣有關時政、文旅類書籍，分別是《大陸首批駐台記者手札：駐點台灣》、《自在台灣：一個大陸人的十年行旅》等。

▼ 大陸國台辦發言人陳斌華早年擔任駐台記者寫的書籍 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華駐台寫的書籍 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.10.22） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮「首位」走下講台介紹的發言人

2019年11月27日，大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮首次亮相主持國台辦例行記者會，一開始自我介紹就用閩南語、客家語問候台灣民眾。閩南語說，「我是廣東客家人，在此先向台灣鄉親問一聲好！」接著，再用客家話表示，「很高興有機會在新聞發布台上為台灣鄉親提供服務，使台灣鄉親更多了解我們的政策和我們的工作！」

根據大陸資料顯示，朱鳳蓮，女，1977年11月出生，籍貫廣東梅州，學歷為北京航空航天大學文學碩士、清華大學公共管理碩士，自2003年7月起在國務院台灣事務辦公室工作，2010年9月至2019年1月，任國務院台辦港澳涉台事務局副局長、處長，2019年8月，任國務院台辦新聞局副局長。

相較過去大陸傳統嚴肅記者會，身為陸方對台政策的「重要窗口」，朱鳳蓮是大陸國台辦「首位」使用影音互動設備發言人，也經常使用手板資料解釋政策，比如鳳梨、釋迦有蟲害。朱鳳蓮也成為大陸官方「第一位走下講台」的發言人，用台灣民眾熟悉方式主持記者會。

2021年01月27日的發佈會，朱鳳蓮在現場安排影音互動螢幕，「台式說新聞」模式首次出現在大陸官方記者會。朱鳳蓮走下講台，有如台灣主播一邊點選螢幕，或是用手縮放圖解「紀念台灣光復七十五週年主題展網上展館」。透過央視cctv4直播畫面，觀眾甚至可以同步聽到紀念館旁白介紹，很有身臨其境的感覺。

▼ 2021年朱鳳蓮「首次」走下發言人講台，親自解釋對台活動與政策 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 2021年朱鳳蓮「首次」走下發言人講台，親民解釋對台政策 。（圖／翻攝 央視）

▲▼大陸國台辦發言人、經濟局長彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸國台辦新任發言人兼經濟局長彭慶恩。（圖／翻攝央視新聞）

彭慶恩「知台派」經貿型學者發言人

不同於朱鳳蓮、陳斌華新亮相當天都是「一人出馬」，上周10月29日陳斌華特地於發佈會記者問答之前，親自出場介紹國台辦經濟局長兼任新發言人彭慶恩出場。但早在彭慶恩亮相前一週，記者發現他親自現身坐在發佈會後方，十分低調全程觀看發佈會記者QA現場，為即將亮相發言人工作提前做準備。

彭慶恩向外界自我介紹，「今天是我第一次主持國台辦新聞發布會，我將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹我們對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的了解與理解。」

大陸公開資料顯示，公開資料顯示，彭慶恩1969年生，河南葉縣人，北京大學社會學碩士。1995年起進入國台辦，歷任研究局、秘書局、經濟局等單位要職，歷練完整，熟悉兩岸政策與對台經貿業務。

彭慶恩過往曾在研究局很長時間，期間也曾服務於經濟局，2006年至2017年間任經濟局副局長，期間正值馬英九執政、兩岸經貿往來最密切階段。曾於2008年隨海協會會長陳雲林訪台，前後在經濟局工作長達近11年時間，對兩岸交流十分熟悉，是國台辦內的「知台派」之一。

2017年彭慶恩轉任合肥市副市長，期間長期接觸長三角台商，對產業與民間交流相當熟悉。後再度回任國台辦系統，出任「海峽兩岸關係研究中心」主任。今年8月，他與國台辦副主任仇開明、海協會副會長孫亞夫等人共同出席青島「2024兩岸關係研討會」。2024年升任國台辦經濟局局長。彭慶恩被視為「知台派」代表，性格溫和、作風穩健。老台商對他印象，善於傾聽台商意見，對兩岸經貿與民間互動皆具豐富經驗。

▲▼ 11月5日上午，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國台辦新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會 。（圖／記者任以芳攝）

港澳局長張晗新任實務派接力加強「對台溝通

今日最新出場的第四位新發言人，網路上查不到更多資料，只有大陸官方提供簡短簡歷，中共中央台灣工作辦公室（國務院台灣事務辦公室）港澳局局長、國務院台灣事務辦公室新聞發言人。曾任中共中央台灣工作辦公室港澳局副局長。

朱鳳蓮、陳斌華「雙人輪替」發言制度，國台辦記者會新增兩名大將，發言人「F4梯隊」成形後，除了發言密度頻次提升，國台辦上個月加強「海外短影音發布」，加強對台宣傳，甚至破天荒首次進駐海外版臉書（Facebook）開設粉絲專頁，主要發布每周發佈會涉台重要影音影片，也凸顯大陸方面極度重視回應兩岸輿論戰升級的具體部署。

據了解，彭慶恩與張晗加入，是以「長期借調支援」形式，還是留原單位、原職務也不會有調動，這波人事與節奏調整，象徵國台辦正從過去「政策發布」轉向更密集、更積極「對台溝通平台」。

新任發言人平均70後代表年輕化、跨界化，各自發揮擅長空間，有發言人懂台灣也擅長閩、客語言，有發言人懂經濟以及港澳台整體脈絡，四位發言人發揮所長可把政策融合當下新媒體宣發，對應台灣社會多層次傳播的全新策略。

過去資料顯示，國台辦自2000年開始舉辦新聞發布會，制度化建立對台新聞宣發，針對台灣與海內外媒體即時發布大陸對台政策及立場，已經成為外界了解太陸對台政策最重要的窗口。截至目前，國台辦先後有張銘清、李維一、楊毅、范麗青、馬曉光、安峰山、朱鳳蓮、陳斌華，上周剛亮相的彭慶恩，以及今日新亮相張晗，共10位發言人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」維護國家主權領土完整

相隔18年！西班牙國王將訪問中國　高顏值曾為歐洲最帥王子

每周輪1人！國台辦發言人「F4梯隊」成型　陸加強部署對台工作宣傳

最大「超級月亮」來了！　2025滿月最接近地球的一次

陸男花1735萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」　 醫警告：恐變形

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

養鳥要注意！　陸男放口袋養感染「鸚鵡熱」、肝腎都受損

歷屆之最！　哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺迎接遊客

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」維護國家主權領土完整

相隔18年！西班牙國王將訪問中國　高顏值曾為歐洲最帥王子

每周輪1人！國台辦發言人「F4梯隊」成型　陸加強部署對台工作宣傳

最大「超級月亮」來了！　2025滿月最接近地球的一次

陸男花1735萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」　 醫警告：恐變形

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

養鳥要注意！　陸男放口袋養感染「鸚鵡熱」、肝腎都受損

歷屆之最！　哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺迎接遊客

5.3萬人揪心！ 00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

兼顧投打不是夢！大谷翔平勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

快訊／保二擴編+刑事局詐防中心法制化　警政署公布29人異動名單

粿粿夢過「另一半跟認識的亂來」！2月上節目哭認很誇張：被我抓到

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

大陸熱門新聞

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物 起拍價350元人民幣...不保證真偽

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

陸男花千萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

擺脫對外大豆依賴！ 陸鹽鹼地「大豆新品種」種植實現增產

陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化 台將現身測試會

陸光纖傳輸距離新突破　一秒傳完500部高解析度電影

更多熱門

相關新聞

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

重慶市公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，陸委會研判陸方可能將懲獨名單通報國際刑警組織，並發布紅色通報進行全球協緝。對此，大陸國台辦表示，將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」

陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」

快訊／國台辦再增1名發言人

快訊／國台辦再增1名發言人

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦

一貫道信徒持續被拘　羅文嘉喊話國台辦

關鍵字：

國台辦發言人陳斌華朱鳳蓮彭慶恩張晗

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面