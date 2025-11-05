海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

▲交通部今於立法院交通委員會提出「氣象法」、「商港法」及「船舶法」修法草案。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

海底通訊海纜損壞事件頻傳，為避免地震海嘯觀測海纜受損，並防範以船舶作為破壞工具，交通部今於立法院交通委員會提出「氣象法」、「商港法」及「船舶法」修法草案，增訂危害氣象設施過失犯刑罰規範，明定犯罪工具沒收及處置機制。

數位發展部長林宜敬今於交通委員會報告指出，近年地緣政治情勢日趨複雜，國際間海纜疑似遭人為蓄意破壞的案例時有所聞，像是我國今年疑遭受「權宜輪」破壞的斷纜事件。根據國安單位的統計，台灣周遭海纜平均每年發生7至8次的斷纜障礙，其中約8成是人為造成，包括漁撈作業、船錨勾損導致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，此次修法將針對危害氣象設施新增過失犯刑罰規範，考量船舶於海上行駛或停泊時，本應避免發生碰撞或損壞海底纜線事件，又海底纜線等相關圖資已於海洋委員會平台公開，從事海域航行或相關工作者應可預先知悉，因此比照「電信管理法」規定，增訂危害氣象設施過失犯刑罰規範。

因故意損壞海底纜線等行為，影響海嘯及地震預警時效及國家安全甚鉅，交通部指出，此次也針對危害氣象設施（備）的犯罪態樣，明定犯罪用工具、船舶或其他機械設備沒收及處置機制，無論犯罪用工具、船舶或其他機械設備是否屬於犯罪

行為人，均予以沒收。

交通部表示，此次也針對「三無」（無船籍、無船舶證書及無船舶登記）或長期滯留商港的船舶明定規範，得直接令該船舶於3個月內離港；無正當理由未於期限內離港，及遭留置且經查證屬偽冒的船舶，將依法沒入。

另外，交通部指出，此次也訂定船舶航行應揭露資訊的規範與罰則，船舶於我國領海內應維持船舶自動識別系統船載台正常運作，並發送正確船舶識別資訊，以及具備正確船舶標誌及航海日誌，違規情節嚴重者，處以最高1,000萬元罰鍰，並得令船舶進港，未依限完成改善，有妨礙港口或水域安全之虞者，將依法沒入。

立委李昆澤今質詢表示，今年1至4月台灣周邊海纜就遭破壞5次，由於證據取得困難，事後究責及求償更困難，建議未來應於海纜鋪設前、中、後建立損害管理機制，針對鋪設地點調查設定不同防護層級，並強化海域管理宣傳。

立委洪孟楷也說，台灣周邊海纜近3年就遭破壞25次，撇除意外，目前就直指是「中共刻意破壞台灣對外聯繫」，但在25次破壞中，實務上僅求償2次，且都是由民間求償，凸顯無論法令訂得多嚴格，若陸委會、法務部或海委會無法代位求償，實務上修法還是修半套。

林宜敬表示，台灣海纜面對中國大陸灰色地帶襲擾，很難判斷是故意還是無意。由於海纜都是民間機構維運，民間真的無法處理，才會由政府代位求償。