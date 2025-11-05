鳳凰估今生成可能達強颱　最靠近時間曝

▲氣象署觀測，今晨2時，熱帶低壓中心位置在鵝鑾鼻東南東方2800公里之處。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天有機會變成輕度颱風，且未來強度可能到強烈颱風；預估下周一通過呂宋島進入南海，之後路徑變化較大，可能北轉或往西北方向過去，下周二、下周三可能最靠近台灣，還要再觀察。

大雨特報：基隆市、新北市

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，東北季風影響，基隆北海岸已有局部豪雨發生，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，北部、東北部、東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部白天以前降雨機率仍高，東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周四東北季風減弱，雨區縮小，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨；周五到周日白天僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

張承傳提到，周日晚東北季風增強，下周一東北季風影響，北部、東北部有局部短暫雨，東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

張承傳表示，下周二東北季風及可能是颱風的外圍環流影響，大台北、東半部、恆春半島有短暫雨，桃竹苗、中南部山區有局部短暫雨。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



張承傳指出，熱帶低壓今可能變颱風，未來強度可能達強颱，預估先西北西朝呂宋島，周日可能到呂宋島近海，下周一通過呂宋島進入南海；之後路徑變化較大，可能北轉或往西北方向過去，下周二、下周三可能最靠近，還要再觀察。

至於是否可能直接影響？張承傳進一步分析，下周一模式有些預估北轉，有些是往廣東，屆時有東北季風下來，接近時可能減弱，但不管怎麼走、強度如何，東半部的雨會比較多。