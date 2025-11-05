最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

▲Google DeepMind AI-FNV3系集預報。（點圖可放大／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享最新AI模式預報資料，並提到鳳凰颱風即將生成！多數模式認為，準鳳凰極有可能成為環流龐大、強度高的颱風；2024年到今年，過往比較少颱風登陸的西半部，在短短不到2年，就先後歷經山陀兒、天兔（近海暴斃）、丹娜絲，現在又一個可能靠近的鳳凰，只能說大家真的辛苦了。

「觀氣象看天氣」臉書提到，周二晚間最新出爐的Google DeepMind AI-FNV3系集預報顯示，當中50個成員少見全員看好「準鳳凰颱風」的發展強度，且一致認為，其巔峰可達5級颶風（大於137kts）等級，相當於台灣的「強烈颱風」以上標準。

觀氣象看天氣說，從模式及衛星反演資料來看，目前及未來幾天其所在海域環境仍十分有利發展，且季內震盪(MJO)濕相位也正位在西太平洋；加上準鳳凰在登陸菲律賓前，仍有約5-6天的發展時間，因此多數模式認為，準鳳凰極有可能成為環流龐大、強度高的颱風。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



觀氣象看天氣表示，至於對台灣的影響仍需密切觀察，目前多數模式初步共識為，前期在強勢副高導引下，將登陸菲律賓呂宋島；之後隨著北方槽線東移、副高減弱，進入南海後將逐漸轉向北至東北，類似2004年南馬都颱風。

文中指出，若以目前路徑來看，全台都可能出現明顯降雨，對於部分今年已歷經多次自然災害的地區，更將是一場新的考驗；此颱風由於時間尚久，路徑變數仍大，大家可持續關注最新颱風動態，留意最新路徑變化。

該粉專提到，2024年到今年，過往比較少颱風登陸的西半部，在短短不到2年中，就先後歷經山陀兒、天兔（近海暴斃）、丹娜絲，現在又一個可能靠近的鳳凰，只能說大家真的辛苦了。