準鳳凰颱風3可能路徑　「這條綜合特殊！殺傷力較大」

▲準鳳凰颱風的3條可能路徑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩分析，準鳳凰颱風的3條可能路徑！其中1條綜合特殊路徑是颱風中心將於台灣南部登陸、東部出海，這也是目前對台灣殺傷力較大的路徑之一。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，熱帶性低氣壓由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其再繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風鳳凰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩說，準鳳凰颱風將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估未來的可能路徑。

第1條路徑：

太平洋高壓在未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰颱風在一過東經130度，就提早北轉，以拋物線方式來到日本南方海域，這是目前對台灣影響最小的一條路徑。

第2條路徑：

未來幾天北方槽線來不及到達，太平洋高壓勢力變化不大，加上北方冷氣團勢力也尚未明確南下，使得準鳳凰颱風有可能在接近菲島北部陸地前，就開始北轉，並沿著台灣東部外海向北移動，颱風中心會非常靠近東部陸地。這是目前對台灣影響最大的一條路徑，今晨最新歐洲ECMWF模式模擬的結果就是此類型路徑。

第3條路徑：

未來幾天由於太平洋高壓勢力明顯西伸，加上北方槽線高緯度通過，大陸冷氣團勢力還來不及南下，使得準鳳凰颱風運動路徑會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，才有開始北轉的分量。這也是目前對台灣影響較小的路徑之一，今晨最新美國NCEP模式模擬的結果就是此類型路徑。

林得恩說，還有1條綜合特殊路徑，就是歐洲EC-AIFS模式模擬的結果路徑，準鳳凰颱風運動路徑會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，北轉分量才會開始增大，而颱風中心將於台灣南部登陸、東部出海。這也是目前對台灣殺傷力較大的路徑之一。