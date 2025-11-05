　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今可能雙颱共舞！　模擬路徑曝

（圖／翻攝CIMSS）

▲熱帶低壓發展中。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

今天可能「海鷗、鳳凰」雙颱共舞！氣象專家吳德榮表示，關島附近的熱帶低壓今日將發展為輕度颱風鳳凰，潛在威脅不可小覷，因各國的模擬皆還會再調整，過早去討論其對各地區可能帶來的風雨？也是枉然。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，北部及宜花有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天微熱早晚涼。

（圖／翻攝weathernerds）

▲▼吳德榮說，最新歐洲（上圖）、美國系集模式（下圖）模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）皆在台灣附近北轉，但各別模擬路徑（細線）分布在兩側，雖然調整得較為收斂、仍很分散。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至周日仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，各地皆是白天偏熱、早晚涼；下周一、下周二的天氣變化則與鳳凰的動態密切相關，尚需觀察模式調整。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗已進入南海，偏西北西進行，將以最強之姿挾暴風及致災雨，周四、周五侵襲越南，有相關行程應注意。

吳德榮表示，此外，關島附近的熱帶低壓今日將發展為輕颱鳳凰，最新歐洲、美國（GEFS）系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）皆在台灣附近北轉，潛在威脅不可小覷，但各別模擬路徑（細線）分布在兩側，雖然已調整得較為收斂、仍很分散，代表有很大的不確定性，故過早去討論其對各地區可能帶來的風雨？也是枉然，因各國的模擬皆還會再調整。

▼最新海鷗颱風、熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

今可能雙颱共舞！　模擬路徑曝

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

氣象粉專分享最新AI模式預報資料，並提到鳳凰颱風即將生成！多數模式認為，準鳳凰極有可能成為環流龐大、強度高的颱風；2024年到今年，過往比較少颱風登陸的西半部，在短短不到2年，就先後歷經山陀兒、天兔（近海暴斃）、丹娜絲，現在又一個可能靠近的鳳凰，只能說大家真的辛苦了。

