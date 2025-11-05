　
紫色旋風！溪湖限定「葡萄米乖乖」爆紅　網路轉售喊價漲４成

▲溪湖鎮農會與公所推出限量溪湖巨峰葡萄米乖乖爆紅。（圖／民眾提供）

▲溪湖鎮農會與公所推出限量溪湖巨峰葡萄米乖乖爆紅，民眾排隊搶購。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日溪湖鎮掀起一股前所未有的「紫色旋風」，鎮農會與鎮公所聯名乖乖公司推出的限定版「葡萄乖乖」，試賣期間便引爆瘋狂搶購。首批2000箱在極短時間內被橫掃一空，農會外驚現排隊人龍，網路上也出現驚人炒風，原價一包45元的乖乖，在網路喊價到一包70元，漲幅約4成，讓網友驚呼「繼蛋黃酥之亂後，再現『葡萄乖乖之亂』」。

這款造成轟動的「葡萄乖乖」，其實是溪湖鎮農會與鎮公所為了行銷地方特色，耗時一年半精心策劃的成果。溪湖鎮農會總幹事陳金源直呼「太瘋狂了！」他表示，自上週進入試賣期後，他的手機和農會供銷部的電話便響個不停，內容全都是急切詢問「要買乖乖」。首批2000箱（共2萬4000包）產品原尚存滯銷疑慮，不料透過地方政治人物的「開箱試吃」宣傳，竟瞬間銷售一空。

▲溪湖鎮農會與公所推出限量溪湖巨峰葡萄米乖乖爆紅。（圖／民眾提供）

▲溪湖鎮農會總幹事陳金源。（圖／民眾提供）

包括溪湖鎮長何炳樺、民進黨立委陳素月、國民黨工策會總幹事洪榮章及議員等人，紛紛在臉書分享試吃心得，意外引發選民熱烈迴響。各政治人物臉書留言區充斥著「我想吃」、「哪裡買」的敲碗聲，使得「代購乖乖」意外成為近期政治人物服務處最熱門的服務項目，進一步催化了這波搶購熱潮。

隨著實體通路快速售罄，網路市場隨即出現轉售亂象。這款原價每包45元、每箱12包450元的乖乖，有人搶購後在各大拍賣平台和社群團購中價格迅速飆升，出現一箱650元、單包65至70元的轉售價，較原價高出近40%，漲幅驚人。此現象在地方社群引發廣泛討論，不少在地民眾抱怨：「根本買不到原價的」，而網路上的瘋狂喊價行為，更成為這波「葡萄乖乖之亂」的特殊現象。

▲溪湖鎮農會與公所推出限量溪湖巨峰葡萄米乖乖爆紅。（圖／民眾提供）

▲溪湖鎮農會與公所推出限量溪湖巨峰葡萄米乖乖爆紅。（圖／民眾提供）

陳金源總幹事表示，為避免作業混亂並讓更多消費者能夠買到，正式開賣當天每人限購3包，每包定價45元，首日限量1000包，存貨至11月7日下班前都能購買，可能再現排隊人龍，下一波則預計在12月中旬聖誕節前、及春節前後推出。

這包造成旋風的「葡萄乖乖」背後有著嚴謹的食安把關過程。陳金源透露，農會提供葡萄和稻米原料給乖乖公司，而乖乖公司對食安要求相當嚴格，多次到北農公司抽查溪湖葡萄的農藥殘餘值，經過長達1年4個月的監測，確認農藥從未超標，才終於讓這款「葡萄乖乖」得以問世。

▲溪湖鎮農會與公所推出限量溪湖巨峰葡萄米乖乖爆紅。（圖／民眾提供）

▲溪湖巨峰葡萄米乖乖背後有寫故事來源。（圖／民眾提供）

這款「葡萄乖乖」不僅是零嘴，更是彰化縣第一個為了行銷「鄉鎮」而推出的聯名乖乖。包裝上印有農會和公所的聯名標誌，特別凸顯「溪湖」二字，口味則是結合當地特產稻米與葡萄的甜中帶酸風味。陳金源表示，希望透過這包米乖乖，把溪湖的農特產行銷出去，讓更多人認識葡萄之鄉。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

買點數換滾床單2次　彰化阿伯險遭詐

買點數換滾床單2次　彰化阿伯險遭詐

一名70多歲阿伯網路交友卻誤入詐騙集團陷阱，女子邀約他一起滾床單，以到超商購買點數3000元作為2次性交易報酬，阿伯拒絕，對方竟變臉傳血腥圖及一連串威脅訊息，揚言「不見面打槍，就要找大哥查手機個資」逼迫就範，細心的店員見狀驚覺有異立即通報警方，合力揭發這場騙局。

老師搭賓士遭撞傷重身亡　無照男判1年2月

老師搭賓士遭撞傷重身亡　無照男判1年2月

溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍摔死

羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍摔死

2煞為友出氣夜闖民宅砍人　搶手機毒品遭重判

2煞為友出氣夜闖民宅砍人　搶手機毒品遭重判

