社會 社會焦點 保障人權

劍刀鋸子齊上！2煞為友出氣夜闖民宅砍人　搶手機毒品遭重判

▲曾男夥同翁男為友人出氣持刀劍及鋸子等刀具夜闖民宅砍人強奪毒品及2支手機遭重判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化2男子為友人出頭，持刀械夜闖民宅砍殺2人，並強奪2支手機及毒品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

曾姓因友人遭誣賴偷手機，要為友人討公道，便夥同翁男，分持劍刀、鋸子等兇器夜闖民宅，朝屋內正在睡覺的2人砍殺，強取手機，隨後又脅迫在場另一人，奪走其手機與毒品咖啡包。案經彰化地院審理，依加重強盜等罪，分別判處曾男有期徒刑7年2月、翁男7年8月。全案仍可上訴。

依據判決書，這起暴力事件發生於2023年7月7日清晨，曾男與翁男經過事先策劃，先透過通訊軟體確認被害人行蹤，隨即攜帶殺傷力強大的劍刀與鋸子，前往彰化縣某鄉鎮的民宅。威脅屋內友人開門後，直衝臥室，對2名被害人瘋狂攻擊，造成被害人頭部、四肢多處撕裂傷與骨折，現場血跡斑斑。

在被害人受傷無力反抗之際，翁男立即喝令「將東西交出來」，被害人因恐懼再度受攻擊，被迫交出手中的iPhone 14手機。隨後兩人轉往客廳，曾男以同樣手法脅迫另一名被害人，該被害人目睹血腥場面，心生極度畏懼，只好將包包內物品全數倒出，眼睜睜看著自己的iPhone mini手機與毒品咖啡包被搶走。得手後，兩人迅速逃離現場。

審理過程中，曾、翁二人雖坦承傷害與侵入住宅，但均否認強盜意圖。曾男辯稱是為了阻止「殺紅眼」的翁男繼續施暴，才要求交出手機「息事寧人」；翁男則稱拿走手機是為了「釐清誤會」，證明友人被誣賴偷手機。

然而，合議庭法官發現兩人說詞前後矛盾，且不合常理。尤其曾男在偵查中曾坦承，翁男事前即表示「去就是要錢，看到什麼就拿什麼」，顯見兩人具有共同的不法所有意圖。法院認定，被告在攻擊後立即取財，手段已達「致使不能抗拒」程度，均構成「攜帶兇器侵入住宅強盜罪」的共同正犯。

法院審酌二人均為累犯，本應加重其刑。曾男因犯後與部分被害人達成和解並賠償損失，展現悔意，判處7年2月徒刑；翁男則因未與任何被害人和解，犯後態度較差，遭判較重的7年8月徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

彰化加重強盜手機毒品咖啡包

