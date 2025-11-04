劍刀鋸子齊上！2煞為友出氣夜闖民宅砍人　搶手機毒品遭重判

▲彰化2男子為友人出頭，持刀械夜闖民宅砍殺2人，並強奪2支手機及毒品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

曾姓因友人遭誣賴偷手機，要為友人討公道，便夥同翁男，分持劍刀、鋸子等兇器夜闖民宅，朝屋內正在睡覺的2人砍殺，強取手機，隨後又脅迫在場另一人，奪走其手機與毒品咖啡包。案經彰化地院審理，依加重強盜等罪，分別判處曾男有期徒刑7年2月、翁男7年8月。全案仍可上訴。

依據判決書，這起暴力事件發生於2023年7月7日清晨，曾男與翁男經過事先策劃，先透過通訊軟體確認被害人行蹤，隨即攜帶殺傷力強大的劍刀與鋸子，前往彰化縣某鄉鎮的民宅。威脅屋內友人開門後，直衝臥室，對2名被害人瘋狂攻擊，造成被害人頭部、四肢多處撕裂傷與骨折，現場血跡斑斑。

在被害人受傷無力反抗之際，翁男立即喝令「將東西交出來」，被害人因恐懼再度受攻擊，被迫交出手中的iPhone 14手機。隨後兩人轉往客廳，曾男以同樣手法脅迫另一名被害人，該被害人目睹血腥場面，心生極度畏懼，只好將包包內物品全數倒出，眼睜睜看著自己的iPhone mini手機與毒品咖啡包被搶走。得手後，兩人迅速逃離現場。

審理過程中，曾、翁二人雖坦承傷害與侵入住宅，但均否認強盜意圖。曾男辯稱是為了阻止「殺紅眼」的翁男繼續施暴，才要求交出手機「息事寧人」；翁男則稱拿走手機是為了「釐清誤會」，證明友人被誣賴偷手機。

然而，合議庭法官發現兩人說詞前後矛盾，且不合常理。尤其曾男在偵查中曾坦承，翁男事前即表示「去就是要錢，看到什麼就拿什麼」，顯見兩人具有共同的不法所有意圖。法院認定，被告在攻擊後立即取財，手段已達「致使不能抗拒」程度，均構成「攜帶兇器侵入住宅強盜罪」的共同正犯。

法院審酌二人均為累犯，本應加重其刑。曾男因犯後與部分被害人達成和解並賠償損失，展現悔意，判處7年2月徒刑；翁男則因未與任何被害人和解，犯後態度較差，遭判較重的7年8月徒刑。