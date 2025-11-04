快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍　不慎滑倒摔死

▲彰化阿伯疑棄羊屍倒臥東螺溪岸邊不幸身亡。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣發生一起不幸意外，一名高齡70多歲阿伯日前晚間騎機車外出後失聯，家屬報案協尋，警方發現他倒臥東螺溪岸已無生命跡象。據地方民眾透露，老翁疑似要丟棄小羊屍體，不慎在溪邊滑倒喪命，全案由警方報請檢方相驗，初步排除他殺嫌疑，家屬悲痛不已。

事件發生於本月1日晚間，楊姓阿伯騎乘機車離開住處後遲未返家，家屬憂心忡忡，於深夜向溪湖警方報案協尋。警方獲報後立即調閱周邊監視器，發現老翁最後的身影出現在東螺溪沿岸。警方隨即動員前往該區域搜尋，最終在溪畔發現他倒臥在地，已無呼吸心跳確認死亡。

據當地民眾表示，近日非洲豬瘟疫情引發民眾對動物傳染病的關注，楊姓老翁飼養數隻乳羊，其中一隻小羊於當日上午死亡。老翁可能因擔心羊隻死因遭誤解為傳染病，才於晚間7時許，將羊屍以飼料袋包裹後放置於機車腳踏板上，外出欲進行棄置，不料卻意外喪命。民眾推測，老翁可能在溪邊棄置飼料袋時，因重心不穩滑倒跌入溪中，導致意外發生。

警方初步了解，經調閱監視器確認其機車上載有物品，但無法辨識其內容為何。由於事發地點位於東螺溪畔，缺乏直接監視畫面，確切事故原因難以還原。檢警相驗後初步排除他殺可能，家屬對死因沒有異議。

彰化縣動物防疫所表示，非洲豬瘟病毒只會感染家豬與野豬，對其他動物如牛、羊、鹿等均無傳染力，呼籲民眾不必過度恐慌，並持續配合政府各項防疫措施。