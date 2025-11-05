一家四口要5千！溪湖震福宮清醮公告強收普桌費+丁口錢　村民炸鍋

▲彰化溪湖鎮明年作醮大典，震福宮公告收費惹議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年一次的祈安清醮大典，震福宮(雷公廟)近日貼出一張公告引發軒然大波。廟方明訂每戶強制收取3000元普桌費，外加每人500元丁口錢，等於四口之家就要負擔5000元。公告貼出後居民群情激憤，民俗專家更直言「神明都有大愛，不能借用神威要信眾繳錢！」面對排山倒海批評，廟方強調下週將開會協商，收費標準還有轉圜空間。

這起爭議源自震福宮張貼的祈安清醮公告，明訂將於2026年1月4日舉辦乙巳年祈安清醮大典，收費方式白紙黑字寫著「每戶強制一桌普桌」，每桌3000元，另收每人500元丁口錢。公告被轉傳至臉書社團「宗教爆爆」後，立即引爆網友怒火。

▲彰化溪湖鎮明年作醮大典，震福宮公告收費惹議。（圖／翻攝自臉書／宗教爆爆）

「一家四口就要5000元，這是在繳稅還是拜拜？」不少網友痛批強制收費已讓信仰變質。更有網友擔憂弱勢家庭生計「如果這戶本來就需要救濟，該怎麼辦？」不過也有網友緩頰，透露溪湖其他地區丁口錢甚至高達1000元，顯示各地收費標準本就不一。

針對廟方爭議作法，民俗專家蒲慶豐直言批評「廟方作大醮用『強制』不合理！」他強調，收費問題應該與村民協調，並非沒繳錢就得不到平安，「神明都會保佑，那沒錢的人要如何得到庇佑？」

▲民俗專家蒲慶峰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蒲慶豐更語重心長表示：「神明都有大愛大德，中華民國政府都沒有強制收費，不能借用神威來要信眾繳錢。」地方居民也抱怨，健康的宗教信仰應該發自內心，「只聽過強制撤離，沒聽過宮廟強制收費」，用強制手段簡直像在收保護費。

面對排山倒海而來的批評聲浪，震福宮副主委趕緊出面解釋。他強調這次清醮是24年一次的宗教盛事，地方僅約80戶參與，每戶收3000元普桌費是擔心金額不夠支應活動開銷。目前還短缺300丁（人數），需要更多信眾共同支持。副主委坦言收費方式「還有商量空間」，並呼籲民眾「先別急著貼上網路」。廟方預計下週召開里民大會，聽取大家意見後再做出最終決定，希望讓這場難得的宗教盛事回歸祈福本意。

溪湖鎮長何炳樺表示，這是溪湖全鎮宮廟所有的大事，聯合舉辦的建醮祈安，每個宮廟有自己的籌措經費的壓力，「強制」收費有爭議，要請主委再與村民溝通再做決定。

