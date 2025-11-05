無照闖紅燈撞對向車奪命！彰化男判1年2月　另涉毒品案勒戒中

▲彰化和美鎮發生無照闖紅燈追撞，造成柯姓老師喪命。（資料圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮今年3月8日清晨發生一起死亡車禍。一名29歲彭姓男子無照開車直接闖越紅燈，還衝進對向車道，當場撞上一輛正在停等紅燈的賓士車。坐在副駕駛座的是一名正要前往晨運的柯姓老師，他頭部重創，緊急送醫經過近一個月的搶救，最終仍傷重不治。彭男被依過失致死罪判處1年2個月有期徒刑。

根據判決書記載，這起事故發生在今年3月8日清晨5時35分，當時彭男明知自己沒有駕照，卻仍開著自小客車上路。行經和美鎮道周路與彰和路三段交叉口時，他因為疲勞駕駛，完全無視紅燈號誌，直接闖越路口後還逆向衝入對向內側車道。

不幸的是，當時鄭男駕駛的車輛正好在道周路東向內側車道停等紅燈，柯男坐在副駕駛座。彭的車輛因閃避不及，直接逆向撞上鄭男車頭，巨大的撞擊力導致柯男頭部受到重創，送醫後雖經近一個月搶救，仍在4月3日下午因中樞神經衰竭、呼吸衰竭不幸離世。

被告彭在警詢、偵查和法院審理時都坦承犯行，遭檢方依涉嫌「汽車駕駛人未領有駕駛執照駕車犯過失致死罪」提起公訴。法院在審理後認為，彭無照駕駛且闖紅燈、逆向行駛，過失情節重大，導致一條寶貴生命的逝去，依《道路交通管理處罰條例》第86條規定加重其刑。

不過法院也考量到，彭在車禍發生後主動向處理警員承認自己是肇事者，符合自首條件，雖然被告坦承犯行，積欠債務60萬元，至今仍未與被害人家屬達成和解，未能獲得家屬諒解，判處有期徒刑1年2個月，被告目前因他另涉毒品案觀察勒戒中。