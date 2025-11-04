中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

▲科技救災新里程！基隆消防展示滅火無人機、AI辨識技術。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央警察大學推廣中心於3日，由主任劉嘉發帶領警察大學16名消佐班學員，前往基隆市消防局「無人機控制中心」進行參訪，深入了解無人機在科技救災方面的創新應用與具體成果。

消防局保養場藍世傑首先介紹基隆市無人機隊的成立背景，並分享多次實際救災經驗，包括山域搜救、海上搜查，以及大型火場空拍任務。透過空拍結合熱顯像技術，有效提升救災效率與人員安全。

在前景規劃方面，保養場場長胡仁豪說明，目前正研議導入「滅火型無人機」與「長時間繫留平台」技術，結合AI影像辨識與即時傳輸系統，執行夜間偵蒐與定點滅火任務，強化災害搶救能力。

現場也由今年成立的「無人機志工隊」進行山域搜救模擬演練。透過多機協作、熱顯像鏡頭及AI人形辨識功能，迅速鎖定受困登山客位置，並運用具投擲模組的無人機，投放保暖毯與糧食等物資，展現科技救援中兼具速度與人性關懷的一面。

消防局長游家懿表示，隨著AI、5G與長航時無人機技術的快速發展，救災工作正朝著「智能化、即時化、遠端化」邁進。無人機不僅提供高空視角，更能即時傳回影像數據，協助指揮官掌握第一線現場狀況，大幅提升決策效率。