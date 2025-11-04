　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

▲中央警大參訪基隆無人機隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲科技救災新里程！基隆消防展示滅火無人機、AI辨識技術。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央警察大學推廣中心於3日，由主任劉嘉發帶領警察大學16名消佐班學員，前往基隆市消防局「無人機控制中心」進行參訪，深入了解無人機在科技救災方面的創新應用與具體成果。

消防局保養場藍世傑首先介紹基隆市無人機隊的成立背景，並分享多次實際救災經驗，包括山域搜救、海上搜查，以及大型火場空拍任務。透過空拍結合熱顯像技術，有效提升救災效率與人員安全。

▲中央警大參訪基隆無人機隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

在前景規劃方面，保養場場長胡仁豪說明，目前正研議導入「滅火型無人機」與「長時間繫留平台」技術，結合AI影像辨識與即時傳輸系統，執行夜間偵蒐與定點滅火任務，強化災害搶救能力。

現場也由今年成立的「無人機志工隊」進行山域搜救模擬演練。透過多機協作、熱顯像鏡頭及AI人形辨識功能，迅速鎖定受困登山客位置，並運用具投擲模組的無人機，投放保暖毯與糧食等物資，展現科技救援中兼具速度與人性關懷的一面。

消防局長游家懿表示，隨著AI、5G與長航時無人機技術的快速發展，救災工作正朝著「智能化、即時化、遠端化」邁進。無人機不僅提供高空視角，更能即時傳回影像數據，協助指揮官掌握第一線現場狀況，大幅提升決策效率。

▲中央警大參訪基隆無人機隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘
明天就作廢！5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...開出地點
快訊／黃明志疑潛逃　經紀人發聲認「與他失聯」
快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒
大馬警方研判黃明志「已潛逃」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽護國宮登場

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

桃園捷運綠線列車北段五站動態測試　張善政感恩施工團隊履傳捷報

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

台灣黑熊融入《治山防災工程》品牌識別系統　獲美MUSE設計大獎

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽護國宮登場

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

桃園捷運綠線列車北段五站動態測試　張善政感恩施工團隊履傳捷報

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

台灣黑熊融入《治山防災工程》品牌識別系統　獲美MUSE設計大獎

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘況

花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

林青霞生日曬照慶祝　「71歲凍齡美貌曝光」網狂讚

營養師大推百香果！控制體重、延緩老化的神奇水果

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地享受神級美景　解鎖日本第一訂房平台終極優惠密碼

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

快訊／黃明志遭通緝疑潛逃　經紀人發聲認「與藝人失聯」：相信他判斷力

快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

地方熱門新聞

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

國道2號大竹交流道　改善工程動土

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

台南執行分署11／11開拍！2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」11／8雅集安平古堡

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園推可負擔住宅　民代：謹慎擬定市場機制管理

竹田鄉長遭判刑停職　縣府指派文化處副處長代理

台南中輟預防績效亮眼奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

崑大新生羅郁媄奪全國手沖咖啡冠軍抱回30萬元烘豆機

更多熱門

相關新聞

對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防

對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防

因應非洲豬瘟防疫的嚴峻挑戰，防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，數位發展部數位產業署4日召開「強化網路廣告平臺防堵非洲豬瘟違法商品研商會議」，邀請大陸委員會、農業部動植物防疫檢疫署及Google、Meta、LINE、TikTok等四大網路廣告平台業者共同研商，推動跨部會、公私協力之防疫合作。

恆春消防導入「快速救援板」 強化火場救援效率

恆春消防導入「快速救援板」 強化火場救援效率

OpenAI澄清未禁止ChatGPT提供醫療建議

OpenAI澄清未禁止ChatGPT提供醫療建議

弘能家園消防演練登場南消三大隊實兵操演守護住民安全

弘能家園消防演練登場南消三大隊實兵操演守護住民安全

基隆女高中生「跌落山坡」被樹重壓！　搜救1hr脫困

基隆女高中生「跌落山坡」被樹重壓！　搜救1hr脫困

關鍵字：

消防無人機AI基隆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面