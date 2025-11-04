恆春消防添利器導入「快速救援板」 強化火場救援效率

▲恆春消防分隊「快速救援板」裝備。（圖／恆春消防分隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

為提升火場救援效率及確保消防人員安全，恆春消防分隊近日配發「快速救援板（FAST BOARD）」裝備，並展開實地訓練演練，期能在火場中爭取黃金救援時間，讓救援作業更加迅速、安全與專業。

快速救援板體積小巧（長 114 公分、寬 45 公分、高 11 公分），便於穿越狹窄空間與障礙物，並設有多組加寬提把及專用鉤環固定座，底部具三排溝槽強化板身結構。其雙帶式固定系統可快速固定不同身材的人員，耐拉力達 2,200 公斤，通過 NFPA1971/1981 防焰與耐熱標準。板體及提把均附有反光螢光貼紙，確保在濃煙及低光環境下仍可清楚辨識操作位置。

恆春消防分隊特別針對全體人員辦理「快速救援板實作訓練」，內容包含固定操作、水平拖拉、吊掛轉移與脫除防護裝備等流程演練，模擬消防員在火場受困時，如何運用該器材迅速將人員移出危險區域，並順利銜接救護作業。透過實際操作，消防人員熟悉每一處綁帶、鉤環及連結點的位置，確保在緊急情況下能夠迅速完成固定、拖拉與搬運，提升整體救援效能。

恆春消防分隊表示，快速救援板是目前國際間常見且高效的救援工具，未來將配合「快速救援小組（RIT）」制度運用，此項裝備的導入不僅可協助救援受困民眾，更是保護消防同仁安全的重要利器。分隊將持續加強訓練與裝備應用，守護民眾生命財產安全。