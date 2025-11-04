　
地方 地方焦點

弘能家園消防演練登場　南消三大隊實兵操演守護住民安全

▲南消第三大隊與弘能家園辦理消防搶救演練，模擬洗衣間電器起火情境，逼真呈現火場應變。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化養護機構防災應變能力，確保住民生命安全，台南市消防局第三救災救護大隊，4日上午與財團法人社會福利慈善基金會附設弘能家園合作，辦理「消防搶救暨避難疏散演練」。現場模擬洗衣間電器走火情境，從初期報案、緊急疏散、火場搶救到送醫流程全程實兵演練，逼真呈現火警應變作業。

演練中，養護中心員工第一時間協助住民避難，消防人員到場後隨即展開滅火與人命搜救，展現平日訓練成果與跨單位協作默契。此次也加入消防人員受困模擬，由快速救援隊（RIC）運用消防局新配發的「快速救援板（FAST BOARD）」進行救援，展現專業實戰能力。

南消第三大隊長鄭誌峰表示，透過實地演練能有效檢視養護中心的自衛消防編組與防火機制，並針對潛在風險進行檢討改善，讓防災作為更臻完善。他也強調，演練後的討論與回饋是建立安全防線的關鍵，期望藉由持續交流，打造更安全的生活環境。

消防局長李明峯指出，養護機構人員多、行動不便者比例高，一旦發生火警，往往疏散不易、風險極高，因此平時的演練格外重要。透過反覆操練，除能強化員工防災意識與操作熟練度，也讓消防人員熟悉現場動線，進而善用設施設備提升搶救效率。

市長黃偉哲表示，養護之家收容多為精神障礙或避難弱勢者，逃生難度高，唯有平時落實防災演練，才能在危急時展現正確應變，減少災害損失。他肯定消防與社福單位攜手合作的精神，並呼籲各類照護機構持續強化安全管理，為住民生命安全把關。

