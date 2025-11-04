　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

林美燕率百位長輩上議會　爭取台南灣裡設醫院、籲調高弱勢補助

▲林美燕率上百位灣裡長輩到議會觀禮，關心地方醫療與長者補助問題。（記者林東良翻攝）

▲林美燕率上百位灣裡長輩到議會觀禮，關心地方醫療與長者補助問題。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市正式邁入超高齡社會，市議員林美燕4日於總質詢中，率上百位白髮長者到議會觀禮，關心灣裡地區是否能設置醫院及提高老人生活補助，她指出南區近12萬人口、灣裡居民逾2萬5千人，但至今仍無大型醫院可供就醫，老人看診需轉乘多趟公車，盼喜灣重劃能預留醫療用地。

黃偉哲市長回應，若要興建200床地區醫院，約需0.5公頃土地，市府將向中央爭取地點，並比照台南市醫模式招商。

林美燕表示，目前1號公車將轉型為101路都會公車，雖可停靠成大醫院，但仍應開闢新路線直達奇美、安南及市立醫院，減輕長者交通負擔。她強調，台南65歲以上長者已達37萬人，佔全市人口五分之一，高於全國平均值17%，「老人越來越多，醫療資源卻沒有跟上」，呼籲市府重視高齡社區的醫療可近性。

除醫療外，林美燕也點出經濟困境。她說，台南最低生活費標準為1萬5515元，但中央覈定補助僅8329元，落差達1.5倍，弱勢長者生活愈加艱難。市內僅4.6％長者能領取中低收入津貼，許多老人因子女不照顧卻仍被視為有扶養義務，導致補助申請卡關。她建議市府應彈性放寬資格、提高補助涵蓋率，並定期檢討審查標準，讓制度更人性化。

林美燕也呼籲改善身障照顧床位不足、四鯤鯓水上市集發展停滯、86道路高架橋下空間閒置等問題，期盼借鏡日本經驗，創造共融城市發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吸毒棄屍小三！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活
大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳
「佳麗們請出場！」謝侑芯出事前開趴片曝
快訊／黃明志關機中！警方仍在追緝
快訊／大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光
黃明志將被捕　爸爸曝最後通話內容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小北百貨雙11推咖啡買一送一　大杯美式最低一杯23元

1步1腳印展現施政成果　台東市長銘風：盼累積市民幸福感

林美燕率百位長輩上議會　爭取台南灣裡設醫院、籲調高弱勢補助

台南執行分署11／11開拍！　2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

崑大新生羅郁媄奪全國手沖咖啡冠軍　抱回30萬元烘豆機

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

桃園婦找不到機車報警　記錯停放地點烏龍一場

「普發1萬」將開跑　內埔警走入美髮店宣導防詐

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

小北百貨雙11推咖啡買一送一　大杯美式最低一杯23元

1步1腳印展現施政成果　台東市長銘風：盼累積市民幸福感

林美燕率百位長輩上議會　爭取台南灣裡設醫院、籲調高弱勢補助

台南執行分署11／11開拍！　2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

崑大新生羅郁媄奪全國手沖咖啡冠軍　抱回30萬元烘豆機

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

桃園婦找不到機車報警　記錯停放地點烏龍一場

「普發1萬」將開跑　內埔警走入美髮店宣導防詐

黃明志捲謝侑芯謀殺案　「蔡阿嘎曬合照」喊話二伯：不要再害人

國軍已獲10類型無人機　作戰任務劃分3層級並設4專責訓練單位

45萬粉正妹自曝「曾合作黃明志」！親揭為人：領錢後沒聯絡過

高鐵10月運量「735萬人次」創新高　新車2年後上線

快訊／保母稱：睡覺沒回應！　樹林「2月大女嬰」送醫搶救無效亡

遠傳斥資15億投台影視產業內容化　2基金會策略方向出爐

小北百貨雙11推咖啡買一送一　大杯美式最低一杯23元

陳漢典驚嘆節目下重本　看到機關逼真程度嚇到

吸毒棄屍小三毀星路！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活

大直指標商辦實登掀牌　單價站130萬創高

【是本人不是AI！】王世堅唱個人爆紅單曲《沒出息》是真的原版XD

地方熱門新聞

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

國道2號大竹交流道　改善工程動土

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」11／8雅集安平古堡

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

桃園推可負擔住宅　民代：謹慎擬定市場機制管理

台南執行分署11／11開拍！2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

竹田鄉長遭判刑停職　縣府指派文化處副處長代理

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

「名間好物」產業實體店面開幕

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

毒鴛鴦懸掛假車牌兜售安毒南市刑大破獲起出安毒與子彈

更多熱門

相關新聞

台南執行分署11／11開拍！2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

台南執行分署11／11開拍！2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

行政執行署台南分署將於11月11日上午11時，在台南市中西區忠義路一段125巷12號二樓拍賣室舉辦「五打七安聯合拍賣會」，此次拍賣項目豐富，其中以2018年國瑞VIOS「一元起標」最受矚目。

台南中輟預防績效亮眼奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

台南中輟預防績效亮眼奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

恐怖瞬間！台19線機車併排推撞　騎士遭轎車吞噬

恐怖瞬間！台19線機車併排推撞　騎士遭轎車吞噬

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

開工倒數未見慶祝行情　台南捷運沿線房價10站跌6站

開工倒數未見慶祝行情　台南捷運沿線房價10站跌6站

關鍵字：

林美燕長輩議會台南灣裡醫院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面