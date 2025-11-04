林美燕率百位長輩上議會　爭取台南灣裡設醫院、籲調高弱勢補助

▲林美燕率上百位灣裡長輩到議會觀禮，關心地方醫療與長者補助問題。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市正式邁入超高齡社會，市議員林美燕4日於總質詢中，率上百位白髮長者到議會觀禮，關心灣裡地區是否能設置醫院及提高老人生活補助，她指出南區近12萬人口、灣裡居民逾2萬5千人，但至今仍無大型醫院可供就醫，老人看診需轉乘多趟公車，盼喜灣重劃能預留醫療用地。

黃偉哲市長回應，若要興建200床地區醫院，約需0.5公頃土地，市府將向中央爭取地點，並比照台南市醫模式招商。

林美燕表示，目前1號公車將轉型為101路都會公車，雖可停靠成大醫院，但仍應開闢新路線直達奇美、安南及市立醫院，減輕長者交通負擔。她強調，台南65歲以上長者已達37萬人，佔全市人口五分之一，高於全國平均值17%，「老人越來越多，醫療資源卻沒有跟上」，呼籲市府重視高齡社區的醫療可近性。

除醫療外，林美燕也點出經濟困境。她說，台南最低生活費標準為1萬5515元，但中央覈定補助僅8329元，落差達1.5倍，弱勢長者生活愈加艱難。市內僅4.6％長者能領取中低收入津貼，許多老人因子女不照顧卻仍被視為有扶養義務，導致補助申請卡關。她建議市府應彈性放寬資格、提高補助涵蓋率，並定期檢討審查標準，讓制度更人性化。

林美燕也呼籲改善身障照顧床位不足、四鯤鯓水上市集發展停滯、86道路高架橋下空間閒置等問題，期盼借鏡日本經驗，創造共融城市發展。