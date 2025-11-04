　
地方 地方焦點

台南執行分署11／11開拍！　2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

▲行政執行署台南分署11月11日舉辦五打七安聯合拍賣會，釋出2018年國瑞VIOS等車輛競標。（記者林東良翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署11月11日舉辦五打七安聯合拍賣會，釋出2018年國瑞VIOS等車輛競標。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政執行署台南分署將於11月11日上午11時，在台南市中西區忠義路一段125巷12號二樓拍賣室舉辦「五打七安聯合拍賣會」，此次拍賣項目豐富，其中以2018年國瑞VIOS「一元起標」最受矚目。

台南分署表示，最受矚目的拍品為2018年國瑞VIOS，排氣量1496cc，車輛滯欠牌照稅1萬3059元、燃料費2786元及罰鍰10萬5019元，合計12萬864元，本次為首次拍賣，起標價僅1元，吸引不少車迷關注。

▲行政執行署台南分署11月11日舉辦五打七安聯合拍賣會，釋出2018年國瑞VIOS等車輛競標。（記者林東良翻攝，下同）

台南分署說明，本次拍賣活動共計13部汽車與2部機車，包括2017年與2015年國瑞ALTIS、國瑞貨車、三陽汽車、中華汽車、日產貨車、山葉與三陽機車等；另有傳統銑床機、19吋與40吋顯示器、瓦斯加熱爐、寵物門、貓屋、不鏽鋼分具組、鴛鴦鍋及銀行股份等多樣拍品，吸引民眾踴躍關注。登記時間自上午10時起，11時正式開槌競價。

▲行政執行署台南分署11月11日舉辦五打七安聯合拍賣會，釋出2018年國瑞VIOS等車輛競標。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動為行政執行署推動「五打七安聯合拍賣」政策行動之一，象徵以實際執行落實政府打擊「黑、金、槍、毒、詐」，並守護「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」的決心。台南分署指出，民眾除可趁機撿便宜，也等同以行動支援政府依法執行與社會正義。

▲行政執行署台南分署11月11日舉辦五打七安聯合拍賣會，釋出2018年國瑞VIOS等車輛競標。（記者林東良翻攝，下同）

台南分署提醒，有意參與者可於當日上午10時起現場登記，11時正式開拍。參與競價須攜帶國民身分證登記並領取號碼牌，未領牌者不得參與競標，呼籲有興趣民眾提前到場了解拍賣公告內容，以免向隅。

