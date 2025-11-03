快訊／男遭切紙機夾「手掌遭夾扁」！　醫療團進廠搶命畫面曝光

記者林東良、董美琪／台南報導

台南市新營區今（3）日傍晚發生一起嚴重工安意外，一名男子的右手在操作切紙機時，不慎遭滾輪夾住，導致手腕至手掌遭重壓變形。消防人員趕抵現場後，因男子手部深陷機具，短時間內無法脫困，緊急啟動「特殊救護－創傷」院外支援機制，並請柳營奇美醫院醫療團趕赴現場協助救援。

▲新營工安驚魂！男遭切紙機夾手掌，消防破壞機具救援、醫療團進場協助。（圖／民眾提供，下同）



根據消防局通報，這起意外發生於17時14分，新營消防分隊接獲報案，指新營區太南里一家公司員工手部被機器夾住。消防人員於17時22分趕抵現場，確認46歲黃姓男子整個右手掌被夾入滾輪下方，受困情況嚴重。

救援人員使用破壞器材嘗試拆解機具，並於17時40分啟動院外支援機制，請奇美醫院派出醫療團至現場。醫療團於18時23分抵達，與消防人員合作處理後，男子終於在18時46分成功脫困。

消防局指出，黃男意識清楚、生命徵象穩定，但右手腕至手掌嚴重受損，經初步包紮後由新營91車送往柳營奇美醫院救治。此次出動共7車13人，初期指揮官為新營分隊小隊長。

目前勞動檢查機構與相關單位已介入調查事故原因，消防局提醒，工廠操作大型機具時，務必確認安全防護措施，避免發生憾事。