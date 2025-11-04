快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤

▲台中市政府日前發生烏龍消毒事件，恐導致採檢出現變數，讓中央重話痛批「魯莽行為」；今天台中市副市長鄭照新坦言，這是重大錯誤。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案例，台中市政府日前發生烏龍消毒事件，恐導致採檢出現變數，讓中央重話痛批「魯莽行為」。對此，台中市副市長鄭照新坦言，這是重大錯誤，也一定會進行懲處。

梧棲案例場原本在國軍化學兵清消完，預計昨(3)日採檢，但台中市政府卻又有工作人員自行前往案場消毒，遭農業部長陳駿季痛批台中市政府如「自走砲」，恐害採檢有偽陰性疑慮，魯莽行為不可取。

鄭照新今天也公布時間序，在11月1日晚上，市府在工作應變會議上就明確公告，避免案例場有大的擾動，同步農業局也在群組佈達；第二天、11月2日上午11點多，黃姓組長致電給鄭姓清消同仁到辦公室待命，如果有臨時消毒需求，就請鄭姓同仁前往消毒，沒想到鄭姓同仁理解錯誤，以為是要直接到案場消毒，「這是錯誤之所在」。

鄭照新提到，中午12點10分，鄭姓同仁請林姓同仁一起前往，並且協助拍照，清理了一個多小時，市府下午收到消息時，才知道有進入案場消毒，當時已經清理完畢，「這是重大錯誤」；事後也請相關執行人員到工作會議報告，現在已經送到考紀委員會進行相關的處分。