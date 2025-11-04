快訊／貨櫃車轉彎輾斃騎士！現場留血色水灘　驚悚畫面曝光

記者許權毅／台中報導

台中市神岡區圳前路跟國道4號聯絡道交叉路口，今日14時許發生一起死亡車禍。一台貨櫃車轉彎時撞上一名女騎士，隨後又輾過，導致女騎士當場死亡。現場經人員初步清理，可見一大片水灘，路過車輛行經此處，水灘被濺起還呈現血色，空氣中瀰漫血味，相當驚悚。

▲台中神岡圳前路與國道聯絡道，今日下午發生死亡車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



警方初步清查，肇事的是44歲蕭男，撞上一名71歲王姓女騎士。蕭男疑似駕車起步時肇事，並未酒駕，事故造成王女頭部重創、四肢嚴重擦挫傷，死因待相驗後確定。

事發地點位在神岡區圳前路一處小巷，一旁是國道4號神岡聯絡道，車輛往來頻繁。今日14時許，一台貨櫃車從圳前路駛出，疑似要轉彎進入國道聯絡道時，未察覺車旁有機車停在貨櫃車旁邊，直接將女騎士連人帶車撞輾。

▲▼車禍現場留下清理水灘，車輛濺起水漬呈現血色。（圖／記者許權毅攝）



警消獲報到場，發現女子已經明顯死亡，並未送醫，由禮儀社人員到場處置。目擊民眾說，出來時看見救護車跟警車到場，疑似是大車沒有看到人，騎士也沒有保持好安全距離導致。

據觀察，事故現場經過簡易清掃，有一大灘積水，有車輛行經此處時，水灘濺起呈現血色，還有疑似騎士身上衣物，被撞擊後扯斷捲曲，遺留在現場。

▲遭撞輾一名騎士當場死亡。（圖／記者許權毅攝）