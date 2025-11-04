　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

愛沙尼亞設駐處卡關　外交部揭與波羅的海三國交往策略

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日媒報導，台灣計畫在愛沙尼亞設駐處，但因名稱問題卡關，引發外界關注。外交部對此表示，兩國關係友好。外交部發言人蕭光偉今（4日）也進一步說明台灣和波羅的海三國的交往策略，「利人利己，互惠雙贏」，將推動與歐洲相關國家在無人機等新興關鍵產業及全社會防護韌性進行合作，以推動台歐攜手打造民主非紅供應鏈，強化台歐夥伴關係。

《日經亞洲》3日報導，台灣原計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但歷經2年談判仍未有結果，卡關的原因正是名稱問題。台方堅持使用「台灣」字樣，愛沙尼亞則顧慮中國反應，要求採用「台北」。這場外交拉鋸在中國與俄羅斯勢力不斷擴張的背景下，凸顯出台歐關係在現實政治下的難題。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋進行業務簡報。

針對台灣與波羅的海三國的交往策略？蕭光偉表示，就中華民國台灣而言，在歐洲非邦交國推動「總合外交」的核心目標，簡單一句就是「利人利己，互惠雙贏」，也是就深化實質夥伴關係、擴大民主價值連結，並強化經貿、安全及科技等多層面合作，讓台歐能共享繁榮與安全。

蕭光偉指出，外交部長林佳龍今年9月在「華沙安全論壇」就已經呼籲台歐攜手共同合作。也就是在地緣政治的變局中，民主國家應團結合作，共同再造全球民主供應鏈，而台灣也會是歐洲與全球值得信賴的關鍵夥伴。

蕭光偉說，台灣海峽及波羅的海等區域海纜不斷遭受惡意破壞，林佳龍為呼籲民主國家共同守護關鍵基礎設施的安全，上個（10）月在歐洲地區福爾摩沙俱樂部（Formosa Club, FC）台北年會的「台歐海底電纜安全合作論壇」中，也提出「國際海底電纜風險管理倡議」，獲得與會各國議員高度的認同與支持。

蕭光偉表示，策略上，希望透過深化台歐民主價值連結，凝聚自由、法治與人權等共同語言，擴大與歐洲國家 政府、國會、智庫、NGO、人民等層面的交流。在經貿與產業合作方面，台歐秉持對供應鏈「去風險化」（de-risking）的共識，攜手建立民主供應鏈，推動半導體、AI、再生能源、醫療科技等關鍵產業合作，發揮互補優勢。

蕭光偉指出，台灣除了與波羅的海國家共享民主、自由、人權與法治的普世價值外，同時也共同面對威權主義擴張的第一線威脅，雙方在強化民主價值鏈連結，共同反制威權主義擴張及灰色地帶威脅，具有共同利益。外交部將推動與歐洲相關國家在無人機等新興關鍵產業及全社會防護韌性進行合作，以推動台歐攜手打造民主非紅供應鏈，強化台歐夥伴關係。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

外交部愛沙尼亞波羅的海蕭光偉

