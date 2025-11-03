　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協助台灣AI產業布局美國市場！　林佳龍：台灣與北卡州高度互補

▲▼外交部長林佳龍（右三）與美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，左四）一行合影。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍與美國北卡羅萊納州州長史坦（左四）一行合影。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍10月31日接見美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）訪問團一行。林佳龍今（3日）在社群平台發文表示，史坦日前率領經貿訪問團來台，此行訪團不僅晉見總統賴清德，也來到外交部與他會晤。林佳龍強調，美國「AI行動計畫」中台灣扮演不可或缺的角色，並與北卡州形成高度互補，期許雙方能更近一步鏈結資金、技術與人才，協助台灣產業布局美國市場，讓台美兩國互利互惠，共創繁榮。

林佳龍指出，北卡州擁有高素質人力、友善的投資環境，還有全美最大的研究型科學園區「三角科技園區」（Research Triangle Park, RTP），相信未來台美合作發展AI人工智慧的路上，北卡州將成為不可或缺的夥伴。

▲▼外交部長林佳龍（左）與美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，右）寒暄。（圖／外交部提供）

林佳龍轉述，賴清德接見史坦時感謝北卡州議會連續5年通過友台聲明，支持台灣國際參與及洽簽「台美雙邊貿易協定」，且北卡州在2023年就在台灣設立辦事處，透過台灣鏈結東南亞與中國市場，期待雙方持續深化經貿關係，並且在生技醫療、電動車、人工智慧等領域強化合作。

史坦並指出，北卡州具備低稅制、高素質人才、合理土地價格與穩定能源供應等多項優勢，與台灣在人工智慧、無人機及先進紡織等高科技產業領域深具合作潛力。他也期待在此基礎上，進一步拓展文化與教育交流，深化人民之間的連結。

▲▼外交部長林佳龍（右）與美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，左）就雙邊經貿合作交換意見。（圖／外交部提供）

林佳龍說，當前美國政府為鞏固其在AI領域的全球領先地位，已公布「AI行動計畫」，內容涵蓋AI晶片、伺服器及資料中心等關鍵產業，台灣在AI產業鏈的每個環節，都扮演不可或缺的角色，而北卡州則擁有優異的創新研發能量，雙方形成高度的互補。

台灣與北卡州同樣重視人才的培育，這也是台灣成為科技大國的關鍵所在。林佳龍強調，北卡州擁有眾多優秀學府，為台灣乃至於全球科技產業培育人才，期許雙方可透過「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），進一步鏈結資金、技術與人才，協助台灣產業布局美國市場，讓台美兩國互利互惠，共創繁榮。

▲▼外交部長林佳龍（左）歡迎美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，右）率團訪台。（圖／外交部提供）

最後，林佳龍也提到，史坦也向受到樺加沙颱風影響的民眾及罹難者家屬表達慰問。史坦表示，去年北卡州同樣遭受海倫（Helene）颶風重創，當時台灣民眾慷慨伸出援手，他要藉此機會表達誠摯的感謝。

外交部指出，史坦此次訪台是北卡羅萊納州繼前州長杭特（James Hunt）2000年8月訪台，睽違25年再度來訪的州長。我國與北卡羅萊納州於1981年締結姐妹關係，該州州議會也連續5年通過友我聲明，展顯對我支持及友誼。外交部誠摯歡迎史坦訪台，並盼深化雙方在經貿及高科技領域的互利互惠夥伴關係。

▲▼外交部長林佳龍（右）致贈美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein，左）「獅牆」交趾陶掛畫並合影。（圖／外交部提供）

11/01 全台詐欺最新數據

謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮

