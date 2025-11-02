真相曝！歐布萊恩邀林佳龍出席紐約晚宴　川普特使、美駐聯合國代表都在場

▲杜奕瑾指出，美國政府官員包含最重要的新任駐聯合國代表Mike Waltz和AGS執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷、以及川普特使都和林佳龍同框發言。（圖／翻攝自Facebook／杜奕瑾）

記者詹詠淇／台北報導

CNN近日一篇文章揭露，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」窘況，讓台灣擔憂美方支持會有所動搖。對此，外交部今（2日）以4點聲明嚴正駁斥，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係。涉外人士也指出，該活動是林佳龍應前美國國安顧問歐布萊恩邀請出席，且主辦的「美國全球戰略公司」執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷也在社群轉發和林佳龍的合照。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾則指出，當時美國政府官員包含最重要的新任駐聯合國代表瓦爾以及川普特使。

CNN在《川習會前夕，台灣擔憂美國支持動搖》一文中指出，聯合國大會期間，林佳龍曾於紐約高檔餐廳Le Bernardin設宴，舉行與美方的邊會。原本預計有多位美國高層官員出席，最終卻無一人現身。據與會者透露，川普政府透過中介傳達，缺席是行程太滿的非預期結果，但台灣方面仍然覺得失望。消息人士指出，面對川普政府內部保守派當道的現實，台灣正重新評估如何讓川普政府回心轉意、維繫支持。

對此，涉外人士今（2日）說明，那場活動是林佳龍受前美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）邀請在聯合國大會期間出席的場合，並非外界所稱「主動設宴」，更不是所謂「無人到場」。

涉外人士指出，當天與會者相當多，包含美國及多國的重要人士，「美國全球戰略公司」（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷（Alexander Gray）也在社群主動分享現場照片，只是基於與美方一貫的默契，我方不便對細節公開更多說明。

▼葛雷曾在社群轉發和林佳龍的合照。（圖／翻攝自Alexander Gray Linkedin）

涉外人士強調，整體而言，台美間互動穩定，溝通順利。以這週APEC為例，領袖代表林信義與政委吳誠文、楊珍妮，都陸續與包含美方在內的國際重要領袖及官員交流，這就是最好的證明。希望外界不要被錯誤訊息誤導，台美關係的基礎一向穩固且良好。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾今也在臉書PO出張現場隨影畫面佐證，當時美國政府官員包含最重要的新任駐聯合國代表瓦爾（Mike Waltz）和AGS執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷以及川普特使都和林佳龍同框發言。

杜奕瑾指出，經查，這次台灣在聯合國紐約的交流今年是重大突破、非常成功，林佳龍這次至少以外交部長的官方身分，會見了30多個國家的外交部長、大使以及官員。貴賓雲集包含世界各國的重量級人物、美國國務院官員與多位次國務卿，強烈表達對台灣的關心，這應該是中美斷交後有史以來第一次。而部分媒體努力的扭曲，喜事當喪事。可能是台灣做對什麼。

外交部今也透過4點聲明回應，第一，林佳龍應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴，此為明顯謬誤。第二，消息來源者稱林佳龍未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾。

外交部指出，第三，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。第四，台美關係有穩固的基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

▼帛琉總統惠恕仁於紐約會晤我國外交部長林佳龍及美國前國家安全會議幕僚長葛雷。（圖／翻攝自Facebook／Office of the President, Republic of Palau）