　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛沙尼亞設台灣代表處卡關2年！　日媒：叫「台北或台灣」喬不攏

▲愛沙尼亞、芬蘭。（圖／達志示意圖）

▲愛沙尼亞設台灣代表處疑似因為名稱問題陷入膠著。（圖／達志示意圖）

記者王佩翊／編譯

《日經亞洲》3日報導，台灣原計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但歷經2年談判仍未有結果，卡關的原因正是名稱問題。台方堅持使用「台灣」字樣，愛沙尼亞則顧慮中國反應，要求採用「台北」。這場外交拉鋸在中國大陸與俄羅斯勢力不斷擴張的背景下，凸顯出台歐關係在現實政治下的難題。

報導指出，目前由台灣駐拉脫維亞代表處同時負責處理愛沙尼亞事務。然而早在2023年，愛沙尼亞政府就曾公開表示，願意接受台灣設立代表處（representative office），但至今仍未有實質進展。多名熟悉內情的歐洲外交消息人士指出，代表處該叫「台灣」還是「台北」，成了兩國談判無法突破的關鍵。

台灣方面希望比照立陶宛的做法，設立「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania），象徵對國家主體性的堅持。不過，愛沙尼亞態度謹慎，擔心若採用「台灣」名稱，可能引發中國的經濟報復與外交壓力，因此主張以「台北」作為妥協方案。

一名歐洲外交官直言，「要愛沙尼亞照抄立陶宛的模式，根本不可能。」他指出，立陶宛當時能撐過北京的強烈反制，是因為中國的報復手段過火，反而激怒歐盟主要成員國，尤其是德國，促使歐盟站出來捍衛整個單一市場，但若愛沙尼亞也這麼做，恐怕得不到其他歐盟國家的保護與支援。

愛沙尼亞外交部則在10月28日回覆《日經亞洲》詢問時表示，2023年內閣會議確實通過「接受設立非外交性質的台北辦事處」，但至今仍未收到任何正式申請。官方聲明強調，「全球多數國家都有台北辦事處，這完全符合一中政策立場。愛沙尼亞仍遵守該原則，並未改變。」

回顧2021年立陶宛設立「台灣代表處」的經驗，北京當時不僅降級外交關係、驅逐大使，更全面凍結貿易往來，導致雙邊經濟一度陷入停滯。不過這場風暴也意外促成歐盟團結一致，堅守單一市場的完整性。專家認為，北京如今或已汲取教訓，未來若對愛沙尼亞採取行動，可能會選擇更精準、雙邊化的施壓手段。

國際危機組織（ICG）資深分析師楊晧暐（William Yang）指出，「若過度糾結名稱這種象徵性議題，反而會讓台歐近年建立的外交動能停滯。」他建議台灣應聚焦更具實質意義的合作領域，例如共同防範混合威脅、強化關鍵供應鏈等。他也呼籲歐盟成員國持續深化與台北的交流。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯猝死現場驚見藍色藥丸！醫曝真相：一顆藥含多重成分
快訊／剉咧等！閃兵恐有第4波拘提　2知名團體成員在名單中
恭喜二連霸！大谷翔平爸爸親筆信曝光
黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手
台中縱火嫌「正面曝光」！偷內褲種殺機　17歲少女葬身火窟
樂團主唱6樓高墜地亡　台北跨年3人遭起訴
開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳
謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因
這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照　大谷愛妻甜笑吸睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「10點10分」方向盤握法過時了！日專家教正確姿勢　開長途不怕累

拒升級戰火！　川普表態：暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈

男深夜被象群攻擊「雙腿骨折」逃死　再被折返象瘋狂踩踏奪命

台積電助攻！黃仁勳點名「這幾家台廠」　9個月實現移美先進製造

亡靈節遭暗殺！墨西哥市長「身中7槍亡」　市民驚恐目睹

對等關稅辯論5日登上美最高法院　川普改口「不親自出席」原因曝

愛沙尼亞設台灣代表處卡關2年！　日媒：叫「台北或台灣」喬不攏

黃明志驗出4毒！　大馬警證實：搜出9顆藍藥丸疑「愛他死」

川普威脅對奈及利亞動武　稱不容「屠殺基督徒」

川普正式表態！　輝達Blackwell晶片「不會給其他人」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

「10點10分」方向盤握法過時了！日專家教正確姿勢　開長途不怕累

拒升級戰火！　川普表態：暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈

男深夜被象群攻擊「雙腿骨折」逃死　再被折返象瘋狂踩踏奪命

台積電助攻！黃仁勳點名「這幾家台廠」　9個月實現移美先進製造

亡靈節遭暗殺！墨西哥市長「身中7槍亡」　市民驚恐目睹

對等關稅辯論5日登上美最高法院　川普改口「不親自出席」原因曝

愛沙尼亞設台灣代表處卡關2年！　日媒：叫「台北或台灣」喬不攏

黃明志驗出4毒！　大馬警證實：搜出9顆藍藥丸疑「愛他死」

川普威脅對奈及利亞動武　稱不容「屠殺基督徒」

川普正式表態！　輝達Blackwell晶片「不會給其他人」

高雄跨年夢時代登場！夢幻主持群揭曉　陳漢典合體Lulu甜蜜過冬

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

「10點10分」方向盤握法過時了！日專家教正確姿勢　開長途不怕累

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

非洲「捲毛獅」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的　網讚：根本希臘男神

剉咧等！藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

拒升級戰火！　川普表態：暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈

《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇首登台！全台歡慶動起來

男深夜被象群攻擊「雙腿骨折」逃死　再被折返象瘋狂踩踏奪命

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

國際熱門新聞

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

川普：輝達Blackwell晶片不會給別人

川習會未提台灣　川普：習知道動武後果

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

超狠小三！摩鐵激戰突掏刀　斷勃起命根

川普宣布停產「一美分硬幣」！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

美甜甜圈店財務危機！負債4.3億聲請破產保護

18歲月入60萬　前公關小姐曝「夜總會」黑幕

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

更多熱門

相關新聞

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得太難堪，一名網友感嘆，兩人結婚3年關係破裂後，竟演變成公開互揭瘡疤的戲碼，讓人不禁聯想到「台灣最慘台男Top3」，另包括Andy老師、台南Josh。文章引發破6萬人炸鍋討論，「最慘的肯定是Andy，張家想置他於死地」；也有人笑虧，「Josh明明就是重生，看他現在多快樂 」。

快訊／海鷗增強為中颱　將進入南沙島海面

快訊／海鷗增強為中颱　將進入南沙島海面

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

關鍵字：

外交愛沙尼亞台灣代表處

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面