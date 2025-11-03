愛沙尼亞設台灣代表處卡關2年！　日媒：叫「台北或台灣」喬不攏

▲愛沙尼亞設台灣代表處疑似因為名稱問題陷入膠著。（圖／達志示意圖）



記者王佩翊／編譯

《日經亞洲》3日報導，台灣原計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，但歷經2年談判仍未有結果，卡關的原因正是名稱問題。台方堅持使用「台灣」字樣，愛沙尼亞則顧慮中國反應，要求採用「台北」。這場外交拉鋸在中國大陸與俄羅斯勢力不斷擴張的背景下，凸顯出台歐關係在現實政治下的難題。

報導指出，目前由台灣駐拉脫維亞代表處同時負責處理愛沙尼亞事務。然而早在2023年，愛沙尼亞政府就曾公開表示，願意接受台灣設立代表處（representative office），但至今仍未有實質進展。多名熟悉內情的歐洲外交消息人士指出，代表處該叫「台灣」還是「台北」，成了兩國談判無法突破的關鍵。

台灣方面希望比照立陶宛的做法，設立「駐立陶宛台灣代表處」（Taiwanese Representative Office in Lithuania），象徵對國家主體性的堅持。不過，愛沙尼亞態度謹慎，擔心若採用「台灣」名稱，可能引發中國的經濟報復與外交壓力，因此主張以「台北」作為妥協方案。

一名歐洲外交官直言，「要愛沙尼亞照抄立陶宛的模式，根本不可能。」他指出，立陶宛當時能撐過北京的強烈反制，是因為中國的報復手段過火，反而激怒歐盟主要成員國，尤其是德國，促使歐盟站出來捍衛整個單一市場，但若愛沙尼亞也這麼做，恐怕得不到其他歐盟國家的保護與支援。

愛沙尼亞外交部則在10月28日回覆《日經亞洲》詢問時表示，2023年內閣會議確實通過「接受設立非外交性質的台北辦事處」，但至今仍未收到任何正式申請。官方聲明強調，「全球多數國家都有台北辦事處，這完全符合一中政策立場。愛沙尼亞仍遵守該原則，並未改變。」

回顧2021年立陶宛設立「台灣代表處」的經驗，北京當時不僅降級外交關係、驅逐大使，更全面凍結貿易往來，導致雙邊經濟一度陷入停滯。不過這場風暴也意外促成歐盟團結一致，堅守單一市場的完整性。專家認為，北京如今或已汲取教訓，未來若對愛沙尼亞採取行動，可能會選擇更精準、雙邊化的施壓手段。

國際危機組織（ICG）資深分析師楊晧暐（William Yang）指出，「若過度糾結名稱這種象徵性議題，反而會讓台歐近年建立的外交動能停滯。」他建議台灣應聚焦更具實質意義的合作領域，例如共同防範混合威脅、強化關鍵供應鏈等。他也呼籲歐盟成員國持續深化與台北的交流。