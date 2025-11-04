龍山寺收個資　負責人事前喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭露面？

▲龍山寺外日前出現疑似買賣個資的攤位。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

龍山寺外近日有攤位疑似「買賣個資」，稱「影印雙證件可領1000元」，吸引不少民眾排隊領錢，場面誇張到讓人驚呼「就這麼明目張膽？」就有網友翻出攤位負責人活動前的貼文，「發現金1000活動只到11/5號，如果我是詐騙的話現在早在機房了，還跟你在外面拋頭露面」，引發話題。

有網友在Threads發文「印雙證件去領一千塊這種低級個資取得法都能大排長龍了，就不要再跟我說政府打詐不力欸，自己蠢不用怪別人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言處則有人貼出活動負責人的貼文，文中指出「發現金1000活動只到11/5號，如果我是詐騙的話現在早在機房了，還跟你在外面拋頭露面。」他還解釋為什麼一定要證件，「我這邊統一回覆，因為怕有人領了再領，人數太多也不可能每個都能記住，如果怕被拿去做其他用途，也可以在旁邊寫『僅供實名制紀錄使用』。」

▲負責人活動前發文解釋。（圖／翻攝自Threads）

負責人還說，11/5的活動只是第一期，後續有加開會再公布時間。文末還補充4種1千塊發放的方式，包括「1.無卡」、「2.轉帳」、「3.現場排隊領（地點、時間會打在留言區）」，最後還直呼「4.請帶上你的禮貌」。

看到貼文後，網友紛紛嘆氣，「到底有多沒有危機意識」、「1000元換雙證件我真的快笑死」、「『僅供實名制紀錄使用』，寫了人家要挪作他用還是可以啊！且光看文字資料就可以用了，這比簽和平協議還要廢」、「每次被騙都在哭爸政府打詐不力，結果1000就自己把個資賣了……那他們是在哭三小？」

對此，民進黨立委吳沛憶3日表示，在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去收集長輩的個資，若是要做借名、借人頭，從事不法行為，非常的可惡。感謝通知及熱心民眾報案，她已經請萬華分局要依法執勤，一定要依照《個人資料保護法》立即啟動相關的調查，也呼籲民眾注意安全。

吳沛憶也指出，萬華分局表示，本案○民夥同3、4名男子於街頭蒐集個人資料，行為可疑，分局已於將依《個人資料保護法》第41及47條規定，通知○民等相關人到案說明並釐清有無涉及不法。