台灣男女在新加坡入獄！　盜刷百萬「狂買iPhone、名牌包」

▲ 2名台灣人持他人信用卡赴新加坡大肆消費。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2名台灣人受跨國詐騙集團指示，持盜用的信用卡赴新加坡大肆採購iPhone、精品包等高價商品，涉案金額逾7.4萬新幣（約新台幣175萬），10月31日被當地法院重判入獄。

綜合CNA等外媒，新加坡法院宣判，25歲男子楊晨宇（音譯，Yang Chen Yu）因債務纏身，遭非法放貸業者「方某」脅迫參與海外詐騙，面臨「赴泰緬從事詐騙」或「留台經營賭場」等選項，最終選擇到新加坡進行信用卡盜刷，被判25個月有期徒刑。

30歲女子劉婷妤（Tiffany Liu Ting-Yu，音譯）則是透過髮型師介紹，誤信「赴新加坡購物賺錢」的工作機會，被判31個月徒刑。

檢方指出，兩人分別於2月中下旬抵達新加坡，從樟宜機場寄物櫃取得預先安裝「Tap Pay」應用程式的手機，透過虛擬信用卡功能在Courts、Challenger等知名電子賣場大肆採購。

楊晨宇與牌友同夥林利恩（Lin Lee-En，音譯）購買iPhone、行動電源及行李箱，1天內刷掉2.4萬新幣（約57萬台幣）；劉婷妤與方某則在2天內消費達5萬740新幣（約120萬台幣）的iPhone和名牌包。

檢察官強調，犯罪集團組織嚴密，具跨國性質且涉及重大策劃，且此類犯罪嚴重衝擊新加坡作為國際金融中心的聲譽，「信用卡犯罪氾濫將削弱公眾信心，且可能對新加坡旅遊、貿易投資地位造成負面影響。」兩人原先可能面臨最高10年有期徒刑，因認罪獲得減刑。