騙台灣人愛心！俄羅斯女手斷「籌6萬醫療費」　網：從台中騙到嘉義

▲網友提醒大家別被騙。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義文化路夜市上有一對外國男女坐在路上，女生手上綁著繃帶，男生則舉著紙板，上面寫著「銀行卡被凍結，需要醫療費用60,000元」，希望有好心人贊助醫療費，不少熱心的台灣人捐款，還問要不要吃東西。對此，有網友指出「這是詐騙，大家不要被騙了」，還有人認出，曾在台中一中街看過這兩人。

有網友在Threads發文，嘉義人的臉書社團有人分享一則貼文，一對外國男女坐在人來人往的嘉義文化路夜市馬路上，女子的手上綁著繃帶，男子手持紙板，稱銀行卡遭凍結，需籌募6萬元醫療費用。有熱心的民眾捐了200元，並將此事分享在網路上，沒想到居然是詐騙。

貼文在Threads上掀起討論，「他至少知道在台灣要用騙的，騙同情心，台灣人很常買單，如果這兩個在歐洲就直接用偷的了」、「正體中文寫得很漂亮，但從眼睛和嘴角看起來不像是真的」、「昨天去文化路夜市有看到，一整個覺得很詭異，原來是詐騙」。

還有網友認出，曾在台中一中街看過兩人，不少民眾投錢捐款，還有民眾買食物給他們吃，「這兩個上禮拜在一中街，現在跑去嘉義了喔」、「我剛剛看到他們在銀行前面數錢」、「我記得前天晚上在文心南路附近的7-11上完廁所出來洗手，有遇到女生要進去上廁所，不知道有沒有認錯人，因為長得蠻像但也差不多是金髮」。

根據《東森新聞》報導，警方接到通報後，查出兩人是俄羅斯人，並到場勸導兩人離開，不過不曉得這兩人下次會出現在哪，提醒民眾提高警覺，避免善心被不肖分子利用。