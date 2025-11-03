　
    • 　
>
地方 地方焦點

台水六區處辦理個資暨反詐教育訓練　檢察官授課提升法治防詐意識

▲台水六區處舉辦個資與反詐教育訓練，邀請彰化地檢署鄭文正檢察官講授實務案例。（記者林東良翻攝，下同）

▲台水六區處舉辦個資與反詐教育訓練，邀請彰化地檢署鄭文正檢察官講授實務案例。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化員工對個資保護與防詐騙的法律認知，自來水公司第六區管理處3日舉辦「個人資料蒐處暨反詐騙教育訓練」，邀請具豐富司法實務經驗的彰化地檢署鄭文正檢察官擔任講師，吸引各單位及廠所約50名人員踴躍參與。

▲台水六區處舉辦個資與反詐教育訓練，邀請彰化地檢署鄭文正檢察官講授實務案例。（記者林東良翻攝，下同）

鄭文正檢察官以生動活潑的方式講授，結合法律條文與真實案例，從「個資蒐集、處理與運用」三個階段深入解析公務機關應遵循的保護流程及注意事項。他指出，當前個資外洩與詐騙事件頻傳，公務人員更應具備警覺與正確法治觀念，方能在執行業務時兼顧效率與民眾信任。

▲台水六區處舉辦個資與反詐教育訓練，邀請彰化地檢署鄭文正檢察官講授實務案例。（記者林東良翻攝，下同）

課程中，鄭檢察官也分享多起真實詐騙案例，剖析詐團慣用話術與陷阱手法，提醒同仁「多一分警覺，就少一分損失」，呼籲同仁勿因一時疏忽或好奇而成為受害者。與會人員表示，課程內容實用且具啟發性，對公務執行與日常生活均大有助益。

▲台水六區處舉辦個資與反詐教育訓練，邀請彰化地檢署鄭文正檢察官講授實務案例。（記者林東良翻攝，下同）

台水六區處表示，公務機密與個資安全是政府機關責任的基石，透過此次訓練不僅能提升同仁法治素養與廉能意識，更能將所學落實於日常行政作業中，持續強化資訊安全管理，為大台南地區民眾提供量足、質優且安全的自來水服務，建立穩固的社會信任。

11/01 全台詐欺最新數據

