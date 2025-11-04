　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲離婚財產怎麼分？（示意圖／取自Pexels，下同）

文／律師湯雅竣

拋棄剩餘財產分配請求權 = 淨身出戶？
── 離婚財產怎麼分？搞懂這 8 個重點再談

「律師，我老婆叫我簽『拋棄剩餘財產分配』…我是不是要『淨身出戶』？」
這句話，最近才剛在我的LINE跳出來。

蠻多當事人到了這一關，心裡都是一片混亂。

大部分人對「婚後財產怎麼分、不動產該怎麼算」都有不少誤解。有的人以為離婚就是財產對半分，有人則覺得只要房子登記在自己名下就穩了。

但離婚財產的分配很複雜，踩錯一個點，真的可能人財兩失。這裡我整理最多人提問的 8 個重點，濃縮給你們參考。

▋1. 先搞懂：什麼是「夫妻剩餘財產分配」？

民法設計了三種夫妻財產制：

➤ 法定財產制
（99%的人都用這個，沒有特別約定，法律就預設這個）

夫妻各自擁有婚前財產，婚後各自賺的錢也還是自己的名下。等到關係結束（例如離婚或一方過世），雙方把「婚後財產」扣掉婚後債務（像房貸）後，財產多的那一方要把差額的一半分給財產少的那方，這就是「夫妻剩餘財產分配」。

不過，婚前存款、爸媽送的錢、繼承的財產、慰撫金都不會算進來，這點不用太擔心。

➤ 分別財產制
（要婚前特別約定，較少見）

各管各的，「你的就是你的、我的就是我的」。通常只有財產差距很大才會特別約定（不是愛計較，是很怕…你懂）。

➤ 共同財產制
（要婚前特別約定，理論存在，實際稀有）

所有財產、債務都算在一起，真的很有「共體時艱」的浪漫，但現實少到幾乎看不到。

▋2. 「淨身出戶」真的那麼慘？拋棄剩餘財產分配的意義

「淨身出戶」主要是戲劇及新聞媒體用詞，現代情境就是：離婚時，一方說「我什麼都不要，通通給你，我只帶走自己的襪子還有手機的充電線。」

你可以在離婚協議書上約定「拋棄剩餘財產分配請求權」，等於自願放棄去跟對方要財產差額一半的權利。現實中會這麼做的人，通常都是那種「真的受夠了、什麼都不要，只想快點離婚」的狀態。

▋3. 外遇離婚，可以要求對方「淨身出戶」嗎？

這題我聽到不下數十次。很多人戲劇看太多，會很認真地說：「他（她）外遇，我要他全部財產留下、自己走人！」

但實務上，外遇歸外遇，分財產歸分財產。你最多只能針對外遇部分請求「侵害配偶權」的損害賠償，而且金額通常沒你想像那麼多。財產還是必須依「夫妻剩餘財產分配」的規定計算。

所以發現對方外遇，千萬別一氣之下就協議離婚。先盤點財產、找律師討論策略，真的很重要。不然如果你是資產較多的那一方，可能最後是「被外遇、又失去財產」的雙重打擊。

▋4. 離婚財產怎麼分？

➤ 哪些不用分？

婚前財產、婚後繼承的遺產、爸媽贈與、慰撫金，這些都不用分。

➤ 哪些要分？

婚後的存款、買的房子車子等等（扣掉婚後的債務，例如房貸車貸），這些才是真正要分的「夫妻共同成果」。

➤ 怎麼分？

來一個小算式：
先生婚後財產淨值（扣完債務）1,500萬，太太500萬。
計算方式：（1,500萬－500萬）÷2＝500萬
所以先生要給太太500萬。

如果太太簽下「拋棄剩餘財產分配請求權」，就等於自願放棄這500萬。

▲男子戴綠帽提離婚，驚覺財產早已被掏空。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▋5. 房子只登記一方名下，離婚時怎麼辦？

很多人覺得只要房子掛自己名字，就穩了，安全感爆棚。事實上，只要是婚後買的，通常會被認定為婚後財產，必須討論夫妻剩餘財產分配。

最常見的做法：
・ 登記方付現金給另一方（分一半），房子繼續歸自己所有。
・ 或者把房子賣掉、扣除債務後對分。

舉例：

房子登記在太太名下（現值1,000萬），先生婚後財產0元，太太最後要給先生500萬現金。不是分半間房子，而是分房子的「價值」500萬給先生。

但如果買房時用的是父母送的錢、婚前存款、繼承的財產，這部分不用分，重點是要能證明。

▋6. 借名登記的迷思

「律師，那房子是借登記在她名下的啦！這樣我岳父岳母才會讓她嫁給我...」，這種話我超常聽到。

重點來了，如果沒有簽「借名登記契約」，就算貸款是你付，也可能被法院認為你是因為愛「贈與」給對方。

▋7. 共同登記聽起來很公平，但…

有人會問：「那我們共同登記一人一半總可以了吧？」或乾脆按照出資比例約定各自持分（例如老公2/3，老婆1/3）。

理論上很公平，但實務上也有不少坑：

・ 以後想貸款，雙方都要同意，否則銀行難審核通過
・ 持分產權很難單獨處分，想賣只賣得掉自己那一半，變得很難脫手

一開始以為很公平，最後大家都卡住動不了，最後甚至感情決裂走到變價分割（法拍），真的很尷尬。

▋8. 只登記一人名下，但想保障自己？有招！

・ 簽署借名登記或夫妻財產協議：

白紙黑字寫清楚出資的比例、約定登記的一方不可以隨意處置房產，否則會有高額違約金等，並設定相關抵押權，甚至進行預告登記。

・ 要求保管權狀

申請房貸或辦理過戶都會需要權狀，要求保管權狀，也可以讓自己更有保障。

▋最後，給想離婚的你

離婚，沒有標準答案，但有冷靜與準備，才能少遺憾。
你可能是在發現對方手機有陌生訊息時，心跳突然漏了一拍；也可能在某個夜裡，一個人對著天花板，問自己：「這段感情，真的還能繼續嗎？」

這篇文章想提醒你，別在情緒最滿的時候簽下「淨身出戶」協議，也別求方便亂用公版協議書。

冷靜一點，多問幾句，問到自己心裡沒那麼慌，真的想清楚再進行下一步。

畢竟有準備的人，才有更好的選擇。
別讓一時的委屈和不甘，變成一輩子的遺憾。

本文作者：

湯雅竣律師｜勵眾法律事務所主持律師
經濟部中小企業榮譽律師、全國律師聯合會文創、運動及娛樂法委員。
擅長民刑事、婚姻家事及企業法律顧問，同時經營法律知識社群。
致力於把艱澀的法律翻成大家都聽得懂的白話，並以耐心與同理心，陪伴當事人走過人生難題。

FB：湯雅竣 IG：湯雅竣律師

