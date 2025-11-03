粿粿玩美國兩周「含金量太高」　一票媽媽被綁死：出門2小時都難

▲范姜彥豐、粿粿婚姻破裂。（圖／翻攝自IG）

網搜小組／劉維榛報導

粿粿、范姜彥豐爆婚變，不少人不挺是因為「女方外遇還打悲情牌」。一名媽媽說，粿粿能拋下家人出國兩周，已是「媽媽圈含金量超高的自由」，強調當成為母親後，自由不再只是個人選擇。文章一出，一票網友爆共鳴，「我連護髮兩小時都被催回家」、「不要說出國兩周，出門兩小時都好難」。

一名女網友在Threads表示，看到粿粿、范姜彥豐婚變消息，她認為沒什麼好爭論的、也不挺任何一方，「說穿了，就是女生外遇、老公受不了錄了影片，然後女生開始哭、鬧、打悲情牌。」

身為媽媽的原PO，特別對「女方能跟友人去美國兩周」這件事有感，對一個職業婦女來說，「兩周耶，拋下家人出國玩，還能這麼輕鬆？我不是說媽媽不能放假、不能喘息，而是妳已經是媽媽了，就不該再把外遇合理化成追求自我。」

原PO感嘆直言，當一個人選擇走入婚姻、生下小孩，「妳的自由，早就不再只有妳一個人的事！」

不僅如此，另一名女網友也直呼，粿粿能出國兩周之久，「這件事在媽媽圈的含金量真的很高吧」，不管是全職媽媽或是職業媽媽，偶爾能出外放風一下是非常難得的時光，「我去護個髮兩小時都戰戰兢兢了，跟閨蜜吃個飯還要被問去哪裡。」

文章引發熱議，「真的！不要說出國兩周，出門兩小時都好難，如果是孩子的主要照顧者真的很難離開這麼久」、「我去買菜一個半小時就被打電話催：到底什麼時候要回家？為什麼這麼久」、「下車取個餐或飲料都是問題」、「我連洗澡都要挑半夜小孩睡著，能夠一人出國兩周...真的很羨慕欸」、「媽媽放風很合理，但粿粿不是單純只跟朋友去美國兩周，是跟外遇對象才差勁」、「如果老公真的無法忍受獨自帶娃，身為媽媽怎麼敢獨自出國2周」、「早點分開才是最好的結果，外遇只有0次跟無限次」。

范姜彥豐痛心指控，粿粿婚內出軌王子，從美國玩兩周回來後就變了一個人，表明想和朋友獨自相處，以及未來想有更多的自己的空間，未料最後玩到直接不回家。

對此，粿粿澄清，她確實與王子有逾矩行為，但反駁范姜彥豐的說法有出入，「你提到的時間點，真的跟美國沒有任何的關係，更完全不存在於這個是一直以來的預謀或是欺騙」。