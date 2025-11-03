「最慘台男Top3曝光」 萬人炸鍋：他離婚後變超爽！台南Josh神回

▲原PO把范姜彥豐、Andy老師、台南Josh列為「台灣三大慘男」。（圖／翻攝IG、YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得太難堪，一名網友感嘆，兩人結婚3年關係破裂後，竟演變成公開互揭瘡疤的戲碼，讓人不禁聯想到「台灣最慘台男Top3」，另包括Andy老師、台南Josh。文章引發破6萬人炸鍋討論，「最慘的肯定是Andy，張家想置他於死地」；也有人笑虧，「Josh明明就是重生，看他現在多快樂 」。

一名網友在Threads上發文指出，看到粿粿與范姜彥豐結婚3年後關係破裂，如今雙方各執一詞，連婚姻生活的私密細節都被公開攤在陽光下，成為大眾熱議的焦點。這讓他不禁聯想到堪稱「台灣最慘台男Top3」的案例，還包括Andy老師與台南Josh。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來破6萬人討論，「我覺得最慘的肯定是Andy無誤了，錢沒了...張家想置他於死地」、「台灣最慘台男Top 4，還有江宏傑」、「我覺得第一名是江宏傑，被綠+打跨海官司要回家人，和家人分離兩年；第二名是Andy，沒錢一無所有，還被放話，家人性命受到威脅；第三名范姜，被朋友妻子背叛外遇，離婚到時候看怎麼打官司，家人歸屬誰」、「Andy算是裡面危機處理最堅強的」、「Josh其實也蠻慘的，但他還能經常笑著解釋清楚，我一直感到很偉大也很堅強」。

不少網友則笑虧，「Josh明明就是重生，看他現在多快樂」、「Josh反而是現在過的最爽的」、「台南Josh經過了谷底之後反彈，現在是最幸福的男人了」、「現在台灣最爽台男Top3也會有台南Josh」。

由於原PO截圖影片，是截到台南Josh於3年前PO的「離婚日」影片，畫面中他一臉苦盡甘來，準備迎接新人生的神情，沒想到釣出台南Josh本尊親回，「欸不是，要比慘你怎麼拿我最快樂的一支影片參賽？」

關於Andy老師遭遇，他痛批，家寧一家人不僅奪走他鉅額酬勞，兩方對簿公堂後，女方甚至在背後主導一場試圖毀掉他人格的腹黑計畫。他指出檢方從家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，更有公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人。為此，Andy指控這群人聯手找狗仔、找網軍，想方設法引誘他犯罪，手段極為惡劣。

而台南Josh則是被前妻Amber多次家暴，女方以紅色蠟筆於牆面、沙發等多處寫上「死」、「死媽寶」等字，鬧上媒體後，兩人於2022年離婚收場。台南Josh透露Amber並沒有分到他一毛財產，在民事方面，Amber一共要給付台南Josh新台幣16萬8364元。