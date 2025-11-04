夫婚後2天「出國打拼」跑了　妻苦等1年半心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）控訴，丈夫阿強（化名）婚後僅僅2天就以「出國工作」為由離家，至今未歸，她等了整整1年半都沒等到丈夫回來，最終心寒決定向法院訴請離婚。台中地院法官日前審理之後，裁定准許小美與阿強離婚。

▲阿強婚後2天就拋下小美離家，至今仍滯留在海外。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，她和阿強在去年3月間結婚，婚前她就知道丈夫被通緝，沒想到婚後僅僅2天，丈夫就說要出國工作，隨即搬離住處，進而失聯，她等了整整1年半丈夫都沒有回來，這段期間丈夫只打來一通電話，聲稱人在柬埔寨，她自認遭到惡意遺棄，因而決定向法院訴請離婚。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官表示，經查詢阿強的出入境資料，確認他在去年3月出境之後，至今未再入境，而且從他離家到小美提告已經過去1年半，雙方長期分居，加上他遭到通緝逃亡海外，根本無法與小美共同經營婚姻生活。

法官認為，小美和阿強長期分離且一方失聯，夫妻倆早已形同陌路，確實有不能維持婚姻之重大事由，從離婚事由看來，男方為有責之一方，最終裁定准許小美的請求，判准兩人離婚。