　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫婚後2天「出國打拼」跑了　妻苦等1年半心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）控訴，丈夫阿強（化名）婚後僅僅2天就以「出國工作」為由離家，至今未歸，她等了整整1年半都沒等到丈夫回來，最終心寒決定向法院訴請離婚。台中地院法官日前審理之後，裁定准許小美與阿強離婚。

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲阿強婚後2天就拋下小美離家，至今仍滯留在海外。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，她和阿強在去年3月間結婚，婚前她就知道丈夫被通緝，沒想到婚後僅僅2天，丈夫就說要出國工作，隨即搬離住處，進而失聯，她等了整整1年半丈夫都沒有回來，這段期間丈夫只打來一通電話，聲稱人在柬埔寨，她自認遭到惡意遺棄，因而決定向法院訴請離婚。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官表示，經查詢阿強的出入境資料，確認他在去年3月出境之後，至今未再入境，而且從他離家到小美提告已經過去1年半，雙方長期分居，加上他遭到通緝逃亡海外，根本無法與小美共同經營婚姻生活。

法官認為，小美和阿強長期分離且一方失聯，夫妻倆早已形同陌路，確實有不能維持婚姻之重大事由，從離婚事由看來，男方為有責之一方，最終裁定准許小美的請求，判准兩人離婚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝薇安揭「護理女神」靠1網站月入百萬　駁斥性交易黃明志
粿粿「1行為」親手摧毀和解機會　范姜彥豐切心法院見
吳音寧台肥董薪1500萬！被爆民進黨基層無人認同　預言遲早出
真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景
陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」　全台僅2人擁有
鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻太正「合照當手機桌布炫耀」　他遭告討150萬免賠

夫婚後2天「出國打拼」跑了　妻苦等1年半心寒放生

50億軍服得標廠　驚見「柯文哲假帳案」要角

「黃明志有15年女友」　謝薇安深夜痛批：渣中之王非你莫屬

北捷板南線女持刀攻擊「割傷男學生」　遭判4年6月

變態前房客涉縱火害母女喪命！中檢晚間複訊後聲押禁見

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被客運撞死

新營工廠切紙機夾人　南消、奇美醫聯手搶救黃偉哲肯定表現

閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質11／18出庭先當被告

快訊／男遭切紙機夾「手掌遭夾扁」！　醫療團進廠搶命畫面曝光

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

人妻太正「合照當手機桌布炫耀」　他遭告討150萬免賠

夫婚後2天「出國打拼」跑了　妻苦等1年半心寒放生

50億軍服得標廠　驚見「柯文哲假帳案」要角

「黃明志有15年女友」　謝薇安深夜痛批：渣中之王非你莫屬

北捷板南線女持刀攻擊「割傷男學生」　遭判4年6月

變態前房客涉縱火害母女喪命！中檢晚間複訊後聲押禁見

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被客運撞死

新營工廠切紙機夾人　南消、奇美醫聯手搶救黃偉哲肯定表現

閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質11／18出庭先當被告

快訊／男遭切紙機夾「手掌遭夾扁」！　醫療團進廠搶命畫面曝光

人妻太正「合照當手機桌布炫耀」　他遭告討150萬免賠

房市冰封期將解凍！　李同榮指3轉折點：抄底訊號浮現

OpenAI與AWS宣布聯手！將用上數十萬顆NVIDIA晶片訓練新一代AI

黃仁勳遊說失敗　WSJ：川普官員強力反對「對中銷售Blackwell」

美債ETF縮水千億　僅三檔長天期逆勢吸金　00768B規模成長居首

星巴克賣中國60%股權給博裕資本　套現40億美元

TOYOTA「全新平價休旅油耗太差」歐洲不能賣！引擎服役20年還在用

最高法院還沒判！　美財長：川普關稅將會持續下去

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

台灣「福特國產全新休旅」實車現身！搭載省油1.5升油電

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

社會熱門新聞

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

北捷女車廂持刀傷男學生　遭判4年6月

50億軍服得標廠　驚見柯假帳案要角

前房客縱火害母女喪命中檢聲押禁見

即／國道重大車禍　7車追撞女當場斷氣

首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

26歲台大醫畢業生　車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

更多熱門

相關新聞

粿粿出國兩周「含金量太高」　一票媽媽：出門2小時都難

粿粿出國兩周「含金量太高」　一票媽媽：出門2小時都難

粿粿、范姜彥豐爆婚變，不少人不挺是因為「女方外遇還打悲情牌」。一名媽媽說，粿粿能拋下家人出國兩周，已是「媽媽圈含金量超高的自由」，強調當成為母親後，自由不再只是個人選擇。文章一出，一票網友爆共鳴，「我連護髮兩小時都被催回家」、「不要說出國兩周，出門兩小時都好難」。

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

酸粿粿博婆媽同情票！陳沂嘆：我們講法律的

酸粿粿博婆媽同情票！陳沂嘆：我們講法律的

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

關鍵字：

台中地院離婚

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面