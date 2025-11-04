抓到伴侶外遇「1證據」最有說服力！律師曝自保10重點：別立刻攤牌

▲發現伴侶外遇，要怎麼做？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

文／律師湯雅竣

「律師…我發現他外遇了……我現在該怎麼辦？要跟他攤牌嗎？」

在台灣，雖然「通姦」已經除罪，不會被判刑坐牢，但這不代表「外遇」沒有法律責任。民事上，被背叛的一方，還是可以向配偶和小三（或小王）提告「侵害配偶權」，要求損害賠償。

我處理過許多外遇案件。最常看到的，就是當事人在情緒爆發時，沒有做好蒐證，也沒盤點好財產，結果賠了夫人又折兵，不但沒討回公道，反而自己吃更多虧。

這篇文章，想和大家分享幾個我最常提醒當事人的重點，如果你也正經歷相似的難題，希望這些內容能幫你多一分冷靜與準備。

▋1. 把握「黃金蒐證期」

法庭，是講證據的地方。

證據，是說服法官的唯一語言。

如果你懷疑對方外遇，千萬不要立刻攤牌，這時候正是蒐證的最佳時機。一旦對方發現你起疑，往後他／她說什麼、做什麼都會防著你，很多證據就再也拿不到了。

▋2. 合法蒐證，比衝動重要

有些人一氣之下會偷拍對方手機內容、跟蹤對方，甚至裝竊聽器。但這些行為，有可能讓你反被告「妨害秘密罪」，得不償失。

➤ 違法 ：安裝竊聽、偷錄私密影像。

➤ 合法 ：和對方對質時，錄下他/她親口承認外遇的內容（記得是你們雙方的對話，不是偷錄別人的隱私）。

➤ 提醒：就算你已經抓到鐵證，倘若證據來源違法，法院還是不一定會採信。

▋3. 抓姦一定要在床嗎？

別再演八點檔了！實務上根本不需要冒著《強制罪》的風險去破門抓姦。

我處理過的案件中，就曾因為提出前夫及小三同時出現在飯店櫃檯的照片，並確認兩人入住「一大床」房型，就成功說服法官。只要證據足以讓法官相信兩人有逾矩的親密關係，不需要冒險抓現行。

▋4. 證據存好！證據存好！證據存好！

因為太重要所以說三遍，這是我最最常遇到的狀況：

・ 別刪除：很多人一時氣憤就把LINE對話刪掉，後悔也來不及。

・ 要備份：務必把照片、影片備份好（如雲端或隨身碟），不要太相信你不會弄丟手機。

・ 別只存文字檔：不要只匯出LINE的文字檔(.txt)，因為那很容易被質疑是事後變造，就連螢幕截圖都可能被法官認為有P圖嫌疑。

・ 推薦螢幕錄影：最好的方式是用「螢幕錄影」保留，從頭到尾滑過對話紀錄，這樣在法庭上比較有說服力。

▋5. 能裝GPS、行車記錄器嗎？

・ GPS定位器：自己偷裝很可能觸犯「妨害秘密罪」。

・ 行車記錄器：若未經同意取出、或錄到車內隱私對話，也可能會觸法。

▋6. 行動前，先做好財產盤點

在外遇事件裡，如果你是婚姻中資產較多的一方，千萬不要一時衝動就提告或協議離婚。

一旦訴請離婚，就要面臨「夫妻剩餘財產分配」，資產多的要給少的。弄得不好，婚姻沒了，還要給對方不動產，等於請對方和小王/小三住進你的房子。

➤ 建議：先把你的財產盤點清楚，在證據穩妥、情勢還沒公開時，冷靜謹慎評估，與律師討論一個能讓自己保有尊嚴、最能接受的分手條件。很多時候，在對方理虧、還沒請律師時，反而是關鍵的談判時機點。

▋7. 別衝動PO網，節外生枝

我懂你的憤怒，但千萬別在臉書、IG、Dcard公開小王／小三的個資，或在網路上公審對方。這些行為很可能觸犯《個資法》、《公然侮辱罪》或《誹謗罪》。

別讓對方反過來告你，增加他跟你談判的籌碼。

▋8. 不用「公版離婚協議書」

不要為了方便，就隨便從網路上下載離婚協議書範本來簽。我遇過不少人，當初只想趕快離婚，就用公版協議書草草處理，結果沒有約定好小孩的監護權、扶養費分配，也漏掉重要的權利義務。有些明明雙方一開始有共識要讓某一方負責扶養費，卻因急著離婚沒寫進協議，日後一方資金緊張又回頭討錢，結果反而藕斷絲連、糾紛不斷。

▋9. 如果有小孩，監護權怎麼辦？

一方外遇，不代表一定失去監護權。

法院判斷的標準是「子女的最佳利益」。除非有對孩子施暴、不當性對待等嚴重不適任的情況，否則法院通常不會完全禁止另一方探視孩子。

▋10. 你的人生，從來不只是一段感情。

最後想說，不管你經歷了多大的風暴，

你最重要的價值，永遠不該讓任何人來定義。

離婚不是句點，也不是失敗，

只是你的人生故事來到了下一個章節。

希望你，不管是一個人還是兩個人，

都能照顧好自己，過成自己喜歡的樣子。

法律，是保護有準備的人。

希望這篇文章，能在你需要的時候，給你一點力量和溫暖。

本文作者：

湯雅竣律師｜勵眾法律事務所主持律師

經濟部中小企業榮譽律師、全國律師聯合會文創、運動及娛樂法委員。

擅長民刑事、婚姻家事及企業法律顧問，同時經營法律知識社群。

致力於把艱澀的法律翻成大家都聽得懂的白話，並以耐心與同理心，陪伴當事人走過人生難題。

FB：湯雅竣 ｜ IG：湯雅竣律師