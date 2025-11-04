　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓到伴侶外遇「1證據」最有說服力！律師曝自保10重點：別立刻攤牌

▲▼摩鐵,汽車旅館,汽旅,開房,透明玻璃,廁所,洗澡,浴室,飯店。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲發現伴侶外遇，要怎麼做？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

文／律師湯雅竣

「律師…我發現他外遇了……我現在該怎麼辦？要跟他攤牌嗎？」

在台灣，雖然「通姦」已經除罪，不會被判刑坐牢，但這不代表「外遇」沒有法律責任。民事上，被背叛的一方，還是可以向配偶和小三（或小王）提告「侵害配偶權」，要求損害賠償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我處理過許多外遇案件。最常看到的，就是當事人在情緒爆發時，沒有做好蒐證，也沒盤點好財產，結果賠了夫人又折兵，不但沒討回公道，反而自己吃更多虧。

這篇文章，想和大家分享幾個我最常提醒當事人的重點，如果你也正經歷相似的難題，希望這些內容能幫你多一分冷靜與準備。

▋1. 把握「黃金蒐證期」

法庭，是講證據的地方。
證據，是說服法官的唯一語言。

如果你懷疑對方外遇，千萬不要立刻攤牌，這時候正是蒐證的最佳時機。一旦對方發現你起疑，往後他／她說什麼、做什麼都會防著你，很多證據就再也拿不到了。

▋2. 合法蒐證，比衝動重要

有些人一氣之下會偷拍對方手機內容、跟蹤對方，甚至裝竊聽器。但這些行為，有可能讓你反被告「妨害秘密罪」，得不償失。

➤ 違法 ：安裝竊聽、偷錄私密影像。

➤ 合法 ：和對方對質時，錄下他/她親口承認外遇的內容（記得是你們雙方的對話，不是偷錄別人的隱私）。

➤ 提醒：就算你已經抓到鐵證，倘若證據來源違法，法院還是不一定會採信。

▋3. 抓姦一定要在床嗎？

別再演八點檔了！實務上根本不需要冒著《強制罪》的風險去破門抓姦。

我處理過的案件中，就曾因為提出前夫及小三同時出現在飯店櫃檯的照片，並確認兩人入住「一大床」房型，就成功說服法官。只要證據足以讓法官相信兩人有逾矩的親密關係，不需要冒險抓現行。

▋4. 證據存好！證據存好！證據存好！

因為太重要所以說三遍，這是我最最常遇到的狀況：

・ 別刪除：很多人一時氣憤就把LINE對話刪掉，後悔也來不及。
・ 要備份：務必把照片、影片備份好（如雲端或隨身碟），不要太相信你不會弄丟手機。
・ 別只存文字檔：不要只匯出LINE的文字檔(.txt)，因為那很容易被質疑是事後變造，就連螢幕截圖都可能被法官認為有P圖嫌疑。
・ 推薦螢幕錄影：最好的方式是用「螢幕錄影」保留，從頭到尾滑過對話紀錄，這樣在法庭上比較有說服力。

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▋5. 能裝GPS、行車記錄器嗎？

・ GPS定位器：自己偷裝很可能觸犯「妨害秘密罪」。
・ 行車記錄器：若未經同意取出、或錄到車內隱私對話，也可能會觸法。

▋6. 行動前，先做好財產盤點

在外遇事件裡，如果你是婚姻中資產較多的一方，千萬不要一時衝動就提告或協議離婚。

一旦訴請離婚，就要面臨「夫妻剩餘財產分配」，資產多的要給少的。弄得不好，婚姻沒了，還要給對方不動產，等於請對方和小王/小三住進你的房子。

➤ 建議：先把你的財產盤點清楚，在證據穩妥、情勢還沒公開時，冷靜謹慎評估，與律師討論一個能讓自己保有尊嚴、最能接受的分手條件。很多時候，在對方理虧、還沒請律師時，反而是關鍵的談判時機點。

▋7. 別衝動PO網，節外生枝

我懂你的憤怒，但千萬別在臉書、IG、Dcard公開小王／小三的個資，或在網路上公審對方。這些行為很可能觸犯《個資法》、《公然侮辱罪》或《誹謗罪》。

別讓對方反過來告你，增加他跟你談判的籌碼。

▋8. 不用「公版離婚協議書」

不要為了方便，就隨便從網路上下載離婚協議書範本來簽。我遇過不少人，當初只想趕快離婚，就用公版協議書草草處理，結果沒有約定好小孩的監護權、扶養費分配，也漏掉重要的權利義務。有些明明雙方一開始有共識要讓某一方負責扶養費，卻因急著離婚沒寫進協議，日後一方資金緊張又回頭討錢，結果反而藕斷絲連、糾紛不斷。

▋9. 如果有小孩，監護權怎麼辦？

一方外遇，不代表一定失去監護權。

法院判斷的標準是「子女的最佳利益」。除非有對孩子施暴、不當性對待等嚴重不適任的情況，否則法院通常不會完全禁止另一方探視孩子。

▋10. 你的人生，從來不只是一段感情。

最後想說，不管你經歷了多大的風暴，
你最重要的價值，永遠不該讓任何人來定義。
離婚不是句點，也不是失敗，
只是你的人生故事來到了下一個章節。
希望你，不管是一個人還是兩個人，
都能照顧好自己，過成自己喜歡的樣子。

法律，是保護有準備的人。
希望這篇文章，能在你需要的時候，給你一點力量和溫暖。

本文作者：

湯雅竣律師｜勵眾法律事務所主持律師
經濟部中小企業榮譽律師、全國律師聯合會文創、運動及娛樂法委員。
擅長民刑事、婚姻家事及企業法律顧問，同時經營法律知識社群。
致力於把艱澀的法律翻成大家都聽得懂的白話，並以耐心與同理心，陪伴當事人走過人生難題。

FB：湯雅竣 IG：湯雅竣律師

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／變態房客燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見
快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵
快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事
快訊／台股翻黑下殺！　上沖下洗近500點
生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」
賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達
龍山寺外收個資發1000　負責人喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭
完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半
獨／22歲美女藥頭正面曝　48小時「馬拉松極樂趴」奪2命
「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！婚事近了
獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

抓到伴侶外遇「1證據」最有說服力！律師曝自保10重點：別立刻攤牌

生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」

GD慶功宴為何不試試台灣小籠包？　他曝韓人1習慣：離家的人都懂

龍山寺收個資　負責人事前喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭露面？

沒為防疫鬧翻！中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

金高也能在家桶陳？人氣韓國網紅Judy大玩「風味實驗室」解鎖房間香香風味

交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

豬肉禁令解封倒數3天！中市府宣布：廚餘「100%焚化」達標零掩埋

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

抓到伴侶外遇「1證據」最有說服力！律師曝自保10重點：別立刻攤牌

生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」

GD慶功宴為何不試試台灣小籠包？　他曝韓人1習慣：離家的人都懂

龍山寺收個資　負責人事前喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭露面？

沒為防疫鬧翻！中央送「清零」菱角　中市府：雙方已培養革命情感

金高也能在家桶陳？人氣韓國網紅Judy大玩「風味實驗室」解鎖房間香香風味

交通部修法下修機師檢定年齡　18歲即可考商用駕駛員

豬肉禁令解封倒數3天！中市府宣布：廚餘「100%焚化」達標零掩埋

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

港澳辦轉發文章：立法會選舉不存在「躺贏」

報告放桌上「倍感鴨力」　奴才無奈：是可以這樣踩的嗎

林右昌訪以色列　談輝達給北市府鼓勵：可以再加把勁

謝侑芯大馬謀殺案7大疑點！身體健康卻猝死浴缸…同房黃明志搜出毒品

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

【信義豪宅雙屍案新進展】9億CEO大量購毒！清秀女藥頭落網

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

準鳳凰恐達強颱　「可能非常偏近台灣東部」

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

台灣人友善「卻有1風氣」！一票外國人狂搖頭

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多熱門

相關新聞

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿1日則透過影片，自曝婚姻內情，並說家用大部分由她負擔。網紅陳沂對此表示，沒想到粿粿的聲明真的吸引到一些同情票，但今天性別互換的話，大家怎麼說？如果男生外遇後，說錢都是自己出的，大家應該還是會罵渣男吧？

看完粿粿影片！她揪「1論點」很奇怪

看完粿粿影片！她揪「1論點」很奇怪

粿粿認不倫戀！律師勸1事別亂做：會有報應

粿粿認不倫戀！律師勸1事別亂做：會有報應

粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」

粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

關鍵字：

外遇自保證據律師湯雅竣

讀者迴響

熱門新聞

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面